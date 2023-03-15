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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
15 марта 2023 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, составив 1,8265 маната, курс рубля снизился на 0,44% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8265

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,1376

1 Аргентинское песо

0,0084

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3236

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2121

1 Китайский юань

0,2469

1 Датская крона

0,2453

1 Грузинский лари

0,6580

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0674

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,8599

1 Израильский шекель

0,4697

1 Канадский доллар

1,2428

1 Кувейтский динар

5,5417

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3801

1 Мексиканское песо

0,0912

1 Молдавский лей

0,0912

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1615

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3881

1 Сингапурский доллар

1,2664

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2734

1 Турецкая лира

0,0896

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2635

1 Новозеландский доллар

1,0578

Золото (1 унция)

3233,1195

Серебро (1 унция)

36,9482

Платина (1 унция)

1678,0870

Палладий (1 унция)

2549,0735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (15.03.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.03.2023)

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