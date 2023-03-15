Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39%, составив 1,8265 маната, курс рубля снизился на 0,44% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8265
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,1376
|
1 Аргентинское песо
|
0,0084
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3236
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0937
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2121
|
1 Китайский юань
|
0,2469
|
1 Датская крона
|
0,2453
|
1 Грузинский лари
|
0,6580
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0674
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1626
|
1 Швейцарский франк
|
1,8599
|
1 Израильский шекель
|
0,4697
|
1 Канадский доллар
|
1,2428
|
1 Кувейтский динар
|
5,5417
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3801
|
1 Мексиканское песо
|
0,0912
|
1 Молдавский лей
|
0,0912
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1615
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3881
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2664
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2734
|
1 Турецкая лира
|
0,0896
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2635
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0578
|
Золото (1 унция)
|
3233,1195
|
Серебро (1 унция)
|
36,9482
|
Платина (1 унция)
|
1678,0870
|
Палладий (1 унция)
|
2549,0735