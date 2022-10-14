Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,6629, курс рубля - на 1,5%, до 0,0265 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6629 1 Российский рубль 0,0265 1 Австралийский доллар 1,0753 1 Аргентинское песо 0,0112 1 Белорусский рубль 0,6706 1 Бразильский реал 0,3227 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0934 100 Вон Республики Корея 0,1190 1 Чешская крона 0,0676 100 Чилийских песо 0,1812 1 Китайский юань 0,2369 1 Датская крона 0,2236 1 Грузинский лари 0,6148 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9242 100 Индонезийских рупий 0, 0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1514 1 Швейцарский франк 1,7009 1 Израильский шекель 0,4785 1 Канадский доллар 1,2383 1 Кувейтский динар 5,4797 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3617 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0864 1 Норвежская крона 0,1611 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3461 1 Сингапурский доллар 1,1947 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1698 1 Турецкая лира 0,0916 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,1532 1 Новозеландский доллар 0,9623 Золото (1 унция) 2834,5460 Серебро (1 унция) 32,2507 Платина (1 унция) 1540,8715 Палладий (1 унция) 3628,2505 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.10.2022)