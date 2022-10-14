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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 октября 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,6629, курс рубля - на 1,5%, до 0,0265 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6629

1 Российский рубль

0,0265

1 Австралийский доллар

1,0753

1 Аргентинское песо

0,0112

1 Белорусский рубль

0,6706

1 Бразильский реал

0,3227

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1190

1 Чешская крона

0,0676

100 Чилийских песо

0,1812

1 Китайский юань

0,2369

1 Датская крона

0,2236

1 Грузинский лари

0,6148

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9242

100 Индонезийских рупий

0, 0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1514

1 Швейцарский франк

1,7009

1 Израильский шекель

0,4785

1 Канадский доллар

1,2383

1 Кувейтский динар

5,4797

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3617

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0864

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3461

1 Сингапурский доллар

1,1947

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1698

1 Турецкая лира

0,0916

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1532

1 Новозеландский доллар

0,9623

Золото (1 унция)

2834,5460

Серебро (1 унция)

32,2507

Платина (1 унция)

1540,8715

Палладий (1 унция)

3628,2505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2022)

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