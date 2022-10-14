Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8%, до 1,6629, курс рубля - на 1,5%, до 0,0265 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6629
|
1 Российский рубль
|
0,0265
|
1 Австралийский доллар
|
1,0753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0112
|
1 Белорусский рубль
|
0,6706
|
1 Бразильский реал
|
0,3227
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0934
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1190
|
1 Чешская крона
|
0,0676
|
100 Чилийских песо
|
0,1812
|
1 Китайский юань
|
0,2369
|
1 Датская крона
|
0,2236
|
1 Грузинский лари
|
0,6148
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9242
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1514
|
1 Швейцарский франк
|
1,7009
|
1 Израильский шекель
|
0,4785
|
1 Канадский доллар
|
1,2383
|
1 Кувейтский динар
|
5,4797
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3617
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1611
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3461
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1947
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1698
|
1 Турецкая лира
|
0,0916
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1532
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9623
|
Золото (1 унция)
|
2834,5460
|
Серебро (1 унция)
|
32,2507
|
Платина (1 унция)
|
1540,8715
|
Палладий (1 унция)
|
3628,2505