Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9706, курс рубля снизился на 0,4% - 0,0236 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9706 1 Российский рубль 0,0236 1 Австралийский доллар 1,2559 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6873 1 Бразильский реал 0,3082 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1149 100 Вон Республики Корея 0,1431 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2083 1 Китайский юань 0, 2640 1 Датская крона 0,2648 1 Грузинский лари 0, 5417 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3230 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1956 1 Швейцарский франк 1,8409 1 Израильский шекель 0, 5270 1 Канадский доллар 1,3679 1 Кувейтский динар 5,6323 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4090 1 Мексиканское песо 0,0826 1 Молдавский лей 0,0981 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2002 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4308 1 Сингапурский доллар 1,2596 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3959 1 Турецкая лира 0,1860 1 Тайваньский доллар 0,0605 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0645 100 Японских йен 1,4969 1 Новозеландский доллар 1,1862 Золото (1 унция) 3041,4360 Серебро (1 унция) 39,0619 Платина (1 унция) 1733,9235 Палладий (1 унция) 3582,0615 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.10.2021)