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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 октября 2021 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,4% - до 1,9706, курс рубля снизился на 0,4% - 0,0236 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9706

1 Российский рубль

0,0236

1 Австралийский доллар

1,2559

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6873

1 Бразильский реал

0,3082

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1149

100 Вон Республики Корея

0,1431

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2083

1 Китайский юань

0, 2640

1 Датская крона

0,2648

1 Грузинский лари

0, 5417

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3230

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1956

1 Швейцарский франк

1,8409

1 Израильский шекель

0, 5270

1 Канадский доллар

1,3679

1 Кувейтский динар

5,6323

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4090

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0981

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2002

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4308

1 Сингапурский доллар

1,2596

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3959

1 Турецкая лира

0,1860

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0645

100 Японских йен

1,4969

1 Новозеландский доллар

1,1862

Золото (1 унция)

3041,4360

Серебро (1 унция)

39,0619

Платина (1 унция)

1733,9235

Палладий (1 унция)

3582,0615
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2021)

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