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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
14 апреля 2021 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 2,0332 маната, курс рубля - на 1,82%, до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0332

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,3023

1 Аргентинское песо

0,0184

1 Белорусский рубль

0,6448

1 Бразильский реал

0,2973

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1174

100 Вон Республики Корея

0,1519

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2400

1 Китайский юань

0,2599

1 Датская крона

0,2734

1 Грузинский лари

0,4965

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3412

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2000

1 Швейцарский франк

1,8479

1 Израильский шекель

0,5167

1 Канадский доллар

1,3559

1 Кувейтский динар

5,6333

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4117

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2010

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4454

1 Сингапурский доллар

1,2710

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4217

1 Турецкая лира

0,2096

1 Тайваньский доллар

0,0597

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0603

100 Японских йен

1,5609

1 Новозеландский доллар

1,2050

Золото (1 унция)

2964,6555

Серебро (1 унция)

43,1792

Платина (1 унция)

1992,0685

Палладий (1 унция)

4575,8730
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.04.2021)

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