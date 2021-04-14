Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 2,0332 маната, курс рубля - на 1,82%, до 0,0224 маната.