Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,58% - до 2,0332 маната, курс рубля - на 1,82%, до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0332
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,3023
|
1 Аргентинское песо
|
0,0184
|
1 Белорусский рубль
|
0,6448
|
1 Бразильский реал
|
0,2973
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1174
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1519
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2400
|
1 Китайский юань
|
0,2599
|
1 Датская крона
|
0,2734
|
1 Грузинский лари
|
0,4965
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3412
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2000
|
1 Швейцарский франк
|
1,8479
|
1 Израильский шекель
|
0,5167
|
1 Канадский доллар
|
1,3559
|
1 Кувейтский динар
|
5,6333
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4117
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2010
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4454
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2710
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4217
|
1 Турецкая лира
|
0,2096
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0597
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0603
|
100 Японских йен
|
1,5609
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2050
|
Золото (1 унция)
|
2964,6555
|
Серебро (1 унция)
|
43,1792
|
Платина (1 унция)
|
1992,0685
|
Палладий (1 унция)
|
4575,8730