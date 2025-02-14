Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 4,47% - до 1,8994 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7740 100 российских рублей 1,8994 1 австралийский доллар 1,0745 1 белорусский рубль 0,5015 1 болгарский лев 0,9088 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1178 1 чешская крона 0,0710 1 китайский юань 0,2334 1 датская крона 0,2383 1 грузинский лари 0,5995 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1344 10 000 иранских риалов 0,0255 1 шведская крона 0,1583 1 швейцарский франк 1,8802 1 израильский шекель 0,4775 1 канадский доллар 1,1985 1 кувейтский динар 5,5104 100 казахстанских тенге 0,3404 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4423 1 молдавский лей 0,0912 1 норвежская крона 0,1524 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6091 1 польский злотый 0,4261 1 румынский лей 0,3571 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2648 1 Риал Саудовской Аравии 0,4533 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2199 1 Турецкая лира 0,0470 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0407 100 Японских йен 1,1139 1 Новозеландский доллар 0,9668 Золото 4979,5550 Серебро 55,3132 Платина 1702,1505 Палладий 1706,030 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram