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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 февраля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 4,47% - до 1,8994 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7740

100 российских рублей

1,8994

1 австралийский доллар

1,0745

1 белорусский рубль

0,5015

1 болгарский лев

0,9088

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1178

1 чешская крона

0,0710

1 китайский юань

0,2334

1 датская крона

0,2383

1 грузинский лари

0,5995

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1344

10 000 иранских риалов

0,0255

1 шведская крона

0,1583

1 швейцарский франк

1,8802

1 израильский шекель

0,4775

1 канадский доллар

1,1985

1 кувейтский динар

5,5104

100 казахстанских тенге

0,3404

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4423

1 молдавский лей

0,0912

1 норвежская крона

0,1524

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6091

1 польский злотый

0,4261

1 румынский лей

0,3571

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2648

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2199

1 Турецкая лира

0,0470

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1139

1 Новозеландский доллар

0,9668

Золото

4979,5550

Серебро

55,3132

Платина

1702,1505

Палладий

1706,030
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.02.2025)

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