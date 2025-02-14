Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7740 маната, курс 100 российских рублей вырос на 4,47% - до 1,8994 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7740
|
100 российских рублей
|
1,8994
|
1 австралийский доллар
|
1,0745
|
1 белорусский рубль
|
0,5015
|
1 болгарский лев
|
0,9088
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1178
|
1 чешская крона
|
0,0710
|
1 китайский юань
|
0,2334
|
1 датская крона
|
0,2383
|
1 грузинский лари
|
0,5995
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1344
|
10 000 иранских риалов
|
0,0255
|
1 шведская крона
|
0,1583
|
1 швейцарский франк
|
1,8802
|
1 израильский шекель
|
0,4775
|
1 канадский доллар
|
1,1985
|
1 кувейтский динар
|
5,5104
|
100 казахстанских тенге
|
0,3404
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4423
|
1 молдавский лей
|
0,0912
|
1 норвежская крона
|
0,1524
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6091
|
1 польский злотый
|
0,4261
|
1 румынский лей
|
0,3571
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2648
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2199
|
1 Турецкая лира
|
0,0470
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1139
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9668
|
Золото
|
4979,5550
|
Серебро
|
55,3132
|
Платина
|
1702,1505
|
Палладий
|
1706,030