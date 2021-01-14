Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,05% - до 2,0649 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0649
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,3171
|
1 Аргентинское песо
|
0,0199
|
1 Белорусский рубль
|
0,6610
|
1 Бразильский реал
|
0,3203
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1115
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1543
|
1 Чешская крона
|
0,0789
|
100 Чилийских песо
|
0,2292
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2776
|
1 Грузинский лари
|
0,5170
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3191
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2037
|
1 Швейцарский франк
|
1,9145
|
1 Израильский шекель
|
0,5438
|
1 Канадский доллар
|
1,3397
|
1 Кувейтский динар
|
5,6076
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4204
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0984
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2008
|
100 Узбекских сум
|
0,0163
|
1 Польский злотый
|
0,4547
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2807
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4517
|
1 Турецкая лира
|
0,2294
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0607
|
100 Японских йен
|
1,6344
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2234
|
Золото (1 унция)
|
3129,1390
|
Серебро (1 унция)
|
42,8737
|
Платина (1 унция)
|
1876,9360
|
Палладий (1 унция)
|
4059,0220