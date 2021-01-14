Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА, курс евро понизился на 1,05%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,05% - до 2,0649 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0230 маната.