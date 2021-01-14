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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020) По данным ЦБА, курс евро понизился на 1,05%
Финансы
14 января 2021 г. 10:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,05% - до 2,0649 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0649

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,3171

1 Аргентинское песо

0,0199

1 Белорусский рубль

0,6610

1 Бразильский реал

0,3203

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1115

100 Вон Республики Корея

0,1543

1 Чешская крона

0,0789

100 Чилийских песо

0,2292

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2776

1 Грузинский лари

0,5170

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3191

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2037

1 Швейцарский франк

1,9145

1 Израильский шекель

0,5438

1 Канадский доллар

1,3397

1 Кувейтский динар

5,6076

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4204

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0984

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2008

100 Узбекских сум

0,0163

1 Польский злотый

0,4547

1 Сингапурский доллар

1,2807

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4517

1 Турецкая лира

0,2294

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0607

100 Японских йен

1,6344

1 Новозеландский доллар

1,2234

Золото (1 унция)

3129,1390

Серебро (1 унция)

42,8737

Платина (1 унция)

1876,9360

Палладий (1 унция)

4059,0220
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2021)

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