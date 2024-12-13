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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 декабря 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,42% - до 1,7789 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,69% - до 1,6190 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7789

100 российских рублей

1,6190

1 австралийский доллар

1,0824

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9102

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1187

1 чешская крона

0,0710

1 китайский юань

0,2336

1 датская крона

0,2385

1 грузинский лари

0,5965

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1528

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1541

1 швейцарский франк

1,9042

1 израильский шекель

0,4739

1 канадский доллар

1,1941

1 кувейтский динар

5,5231

100 казахстанских тенге

0,3253

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4342

1 молдавский лей

0,0931

1 норвежская крона

0,1520

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6114

1 польский злотый

0,4159

1 румынский лей

0,3578

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2617

1 Риал Саудовской Аравии

0,4524

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2324

1 Турецкая лира

0,0486

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1114

1 Новозеландский доллар

0,9805

Золото

4568,5715

Серебро

52,6310

Платина

1587,9615

Палладий

1650,2070
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.12.2024)

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