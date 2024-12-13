Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,42% - до 1,7789 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,69% - до 1,6190 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7789 100 российских рублей 1,6190 1 австралийский доллар 1,0824 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9102 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1187 1 чешская крона 0,0710 1 китайский юань 0,2336 1 датская крона 0,2385 1 грузинский лари 0,5965 1 гонконгский доллар 0,2186 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1528 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1541 1 швейцарский франк 1,9042 1 израильский шекель 0,4739 1 канадский доллар 1,1941 1 кувейтский динар 5,5231 100 казахстанских тенге 0,3253 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4342 1 молдавский лей 0,0931 1 норвежская крона 0,1520 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6114 1 польский злотый 0,4159 1 румынский лей 0,3578 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2617 1 Риал Саудовской Аравии 0,4524 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2324 1 Турецкая лира 0,0486 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1114 1 Новозеландский доллар 0,9805 Золото 4568,5715 Серебро 52,6310 Платина 1587,9615 Палладий 1650,2070 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram