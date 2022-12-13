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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
13 декабря 2022 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% до 1,7921 маната, курс рубля сократился на 0,7% до 0,0270 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7921

1 Российский рубль

0,0270

1 Австралийский доллар

1,1484

1 Аргентинское песо

0,0099

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3212

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0966

100 Вон Республики Корея

0,1305

1 Чешская крона

0,0737

100 Чилийских песо

0,1959

1 Китайский юань

0,2436

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,6357

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0856

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1646

1 Швейцарский франк

1,8159

1 Израильский шекель

0,4957

1 Канадский доллар

1,2473

1 Кувейтский динар

5,5377

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1118

1 Малазийский ринггит

0,3834

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0690

1 Норвежская крона

0,1704

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3820

1 Сингапурский доллар

1,2549

1 Саудовский риал

0,4520

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2580

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1672

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2344

1 Новозеландский доллар

1,0854

Золото (1 унция)

3030,5985

Серебро (1 унция)

39,7990

Платина (1 унция)

1706,1030

Палладий (1 унция)

3230,7990
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.12.2022)

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