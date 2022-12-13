Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3% до 1,7921 маната, курс рубля сократился на 0,7% до 0,0270 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7921 1 Российский рубль 0,0270 1 Австралийский доллар 1,1484 1 Аргентинское песо 0,0099 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3212 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0966 100 Вон Республики Корея 0,1305 1 Чешская крона 0,0737 100 Чилийских песо 0,1959 1 Китайский юань 0,2436 1 Датская крона 0,2409 1 Грузинский лари 0,6357 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0856 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1646 1 Швейцарский франк 1,8159 1 Израильский шекель 0,4957 1 Канадский доллар 1,2473 1 Кувейтский динар 5,5377 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1118 1 Малазийский ринггит 0,3834 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0690 1 Норвежская крона 0,1704 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3820 1 Сингапурский доллар 1,2549 1 Саудовский риал 0,4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2580 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1672 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2344 1 Новозеландский доллар 1,0854 Золото (1 унция) 3030,5985 Серебро (1 унция) 39,7990 Платина (1 унция) 1706,1030 Палладий (1 унция) 3230,7990 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.12.2022)