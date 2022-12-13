Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.12.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7921
|
1 Российский рубль
|
0,0270
|
1 Австралийский доллар
|
1,1484
|
1 Аргентинское песо
|
0,0099
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3212
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0966
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1305
|
1 Чешская крона
|
0,0737
|
100 Чилийских песо
|
0,1959
|
1 Китайский юань
|
0,2436
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,6357
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0856
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1646
|
1 Швейцарский франк
|
1,8159
|
1 Израильский шекель
|
0,4957
|
1 Канадский доллар
|
1,2473
|
1 Кувейтский динар
|
5,5377
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1118
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3834
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0690
|
1 Норвежская крона
|
0,1704
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3820
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2549
|
1 Саудовский риал
|
0,4520
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2580
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1672
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2344
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0854
|
Золото (1 унция)
|
3030,5985
|
Серебро (1 унция)
|
39,7990
|
Платина (1 унция)
|
1706,1030
|
Палладий (1 унция)
|
3230,7990