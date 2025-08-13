О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 августа 2025 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9864 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,03%, до 2,1384 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9864

100 российских рублей

2,1384

1 австралийский доллар

1,1104

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0152

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1229

1 чешская крона

0,0812

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2662

1 грузинский лари

0,6309

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2959

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1781

1 швейцарский франк

2,1080

1 израильский шекель

0,4985

1 канадский доллар

1,2340

1 кувейтский динар

5,5649

100 казахстанских тенге

0,3142

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5022

1 молдавский лей

0,1014

1 норвежская крона

0,1666

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5993

1 польский злотый

0,4668

1 румынский лей

0,3925

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3254

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3194

1 Турецкая лира

0,0417

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1492

1 Новозеландский доллар

1,0129

Золото

5698,4255

Серебро

64,9466

Платина

2277,6855

Палладий

1923,9835
