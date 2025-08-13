Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9864 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,03%, до 2,1384 маната.