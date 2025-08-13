Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9864 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,03%, до 2,1384 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9864
|
100 российских рублей
|
2,1384
|
1 австралийский доллар
|
1,1104
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0152
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1229
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2662
|
1 грузинский лари
|
0,6309
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2959
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1781
|
1 швейцарский франк
|
2,1080
|
1 израильский шекель
|
0,4985
|
1 канадский доллар
|
1,2340
|
1 кувейтский динар
|
5,5649
|
100 казахстанских тенге
|
0,3142
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5022
|
1 молдавский лей
|
0,1014
|
1 норвежская крона
|
0,1666
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,5993
|
1 польский злотый
|
0,4668
|
1 румынский лей
|
0,3925
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3254
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3194
|
1 Турецкая лира
|
0,0417
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1492
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0129
|
Золото
|
5698,4255
|
Серебро
|
64,9466
|
Платина
|
2277,6855
|
Палладий
|
1923,9835