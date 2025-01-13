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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
13 января 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,7306 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,3% - до 1,6680 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7306

100 российских рублей

1,6680

1 австралийский доллар

1,0425

1 белорусский рубль

0,4932

1 болгарский лев

0,8905

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1155

1 чешская крона

0,0692

1 китайский юань

0,2319

1 датская крона

0,2327

1 грузинский лари

0,6009

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,0636

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1510

1 швейцарский франк

1,8525

1 израильский шекель

0,4603

1 канадский доллар

1,1771

1 кувейтский динар

5,5070

100 казахстанских тенге

0,3222

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4203

1 молдавский лей

0,0920

1 норвежская крона

0,1479

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6102

1 польский злотый

0,4068

1 румынский лей

0,3489

1 сербский динар

0,0148

1 сингапурский доллар

1,2374

1 Риал Саудовской Аравии

0,4529

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2055

1 Турецкая лира

0,0480

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0402

100 Японских йен

1,0791

1 Новозеландский доллар

0,9434

Золото

4566,1575

Серебро

51,3898

Платина

1638,2730

Палладий

1617,0910
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.01.2025)

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