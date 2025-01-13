Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,7306 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,3% - до 1,6680 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7306 100 российских рублей 1,6680 1 австралийский доллар 1,0425 1 белорусский рубль 0,4932 1 болгарский лев 0,8905 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1155 1 чешская крона 0,0692 1 китайский юань 0,2319 1 датская крона 0,2327 1 грузинский лари 0,6009 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,0636 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1510 1 швейцарский франк 1,8525 1 израильский шекель 0,4603 1 канадский доллар 1,1771 1 кувейтский динар 5,5070 100 казахстанских тенге 0,3222 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4203 1 молдавский лей 0,0920 1 норвежская крона 0,1479 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6102 1 польский злотый 0,4068 1 румынский лей 0,3489 1 сербский динар 0,0148 1 сингапурский доллар 1,2374 1 Риал Саудовской Аравии 0,4529 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2055 1 Турецкая лира 0,0480 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0402 100 Японских йен 1,0791 1 Новозеландский доллар 0,9434 Золото 4566,1575 Серебро 51,3898 Платина 1638,2730 Палладий 1617,0910 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (13.01.2025)