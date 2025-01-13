Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,1% - до 1,7306 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,3% - до 1,6680 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7306
|
100 российских рублей
|
1,6680
|
1 австралийский доллар
|
1,0425
|
1 белорусский рубль
|
0,4932
|
1 болгарский лев
|
0,8905
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0692
|
1 китайский юань
|
0,2319
|
1 датская крона
|
0,2327
|
1 грузинский лари
|
0,6009
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,0636
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1510
|
1 швейцарский франк
|
1,8525
|
1 израильский шекель
|
0,4603
|
1 канадский доллар
|
1,1771
|
1 кувейтский динар
|
5,5070
|
100 казахстанских тенге
|
0,3222
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4203
|
1 молдавский лей
|
0,0920
|
1 норвежская крона
|
0,1479
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6102
|
1 польский злотый
|
0,4068
|
1 румынский лей
|
0,3489
|
1 сербский динар
|
0,0148
|
1 сингапурский доллар
|
1,2374
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2055
|
1 Турецкая лира
|
0,0480
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0791
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9434
|
Золото
|
4566,1575
|
Серебро
|
51,3898
|
Платина
|
1638,2730
|
Палладий
|
1617,0910