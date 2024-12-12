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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 декабря 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16% - до 1,7864 маната, курс 100 российских рублей упал на 2,47% - до 1,6079 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7864

100 российских рублей

1,6079

1 австралийский доллар

1,0908

1 белорусский рубль

0,4961

1 болгарский лев

0,9132

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1187

1 чешская крона

0,0712

1 китайский юань

0,2341

1 датская крона

0,2396

1 грузинский лари

0,6007

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1703

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1552

1 швейцарский франк

1,9230

1 израильский шекель

0,4756

1 канадский доллар

1,2017

1 кувейтский динар

5,5272

100 казахстанских тенге

0,3357

1 катарский риал

0,4662

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4359

1 молдавский лей

0,0931

1 норвежская крона

0,1528

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6115

1 польский злотый

0,4184

1 румынский лей

0,3596

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2654

1 Риал Саудовской Аравии

0,4524

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2328

1 Турецкая лира

0,0487

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1169

1 Новозеландский доллар

0,9871

Золото

4511,2500

Серебро

54,5132

Платина

1611,3705

Палладий

1688,5930
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2024)

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