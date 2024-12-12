Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16% - до 1,7864 маната, курс 100 российских рублей упал на 2,47% - до 1,6079 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7864 100 российских рублей 1,6079 1 австралийский доллар 1,0908 1 белорусский рубль 0,4961 1 болгарский лев 0,9132 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1187 1 чешская крона 0,0712 1 китайский юань 0,2341 1 датская крона 0,2396 1 грузинский лари 0,6007 1 гонконгский доллар 0,2186 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1703 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1552 1 швейцарский франк 1,9230 1 израильский шекель 0,4756 1 канадский доллар 1,2017 1 кувейтский динар 5,5272 100 казахстанских тенге 0,3357 1 катарский риал 0,4662 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4359 1 молдавский лей 0,0931 1 норвежская крона 0,1528 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6115 1 польский злотый 0,4184 1 румынский лей 0,3596 1 сербский динар 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2654 1 Риал Саудовской Аравии 0,4524 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2328 1 Турецкая лира 0,0487 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1169 1 Новозеландский доллар 0,9871 Золото 4511,2500 Серебро 54,5132 Платина 1611,3705 Палладий 1688,5930 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.12.2024)