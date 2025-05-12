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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 мая 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9087 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,1% - до 2,0606 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9087

100 российских рублей

2,0606

1 австралийский доллар

1,0934

1 белорусский рубль

0,5543

1 болгарский лев

0,9787

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1211

1 чешская крона

0,0766

1 китайский юань

0,2352

1 датская крона

0,2558

1 грузинский лари

0,6200

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2585

10 000 иранских риалов

0,0302

1 шведская крона

0,1749

1 швейцарский франк

2,0382

1 израильский шекель

0,4798

1 канадский доллар

1,2208

1 кувейтский динар

5,5402

100 казахстанских тенге

0,3295

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4726

1 молдавский лей

0,0992

1 норвежская крона

0,1640

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6036

1 польский злотый

0,4510

1 румынский лей

0,3729

1 сербский динар

0,0163

1 сингапурский доллар

1,3089

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2953

1 Турецкая лира

0,0439

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1649

1 Новозеландский доллар

1,0077

Золото

5572,9400

Серебро

55,9462

Платина

1705,6950

Палладий

1671,1340
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.05.2025)

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