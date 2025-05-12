Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,8%, до 1,9087 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,1% - до 2,0606 маната.