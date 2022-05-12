Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,7885, курс рубля повысился на 4,51%, до 0,0255 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7885 1 Российский рубль 0,0255 1 Австралийский доллар 1,1724 1 Аргентинское песо 0,0145 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3308 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1050 100 Вон Республики Корея 0,1319 1 Чешская крона 0,0703 100 Чилийских песо 0,1972 1 Китайский юань 0,2517 1 Датская крона 0,2404 1 Грузинский лари 0,5631 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,0761 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1684 1 Швейцарский франк 1,7071 1 Израильский шекель 0,4934 1 Канадский доллар 1,3062 1 Кувейтский динар 5,5388 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3875 1 Мексиканское песо 0,0835 1 Молдавский лей 0,0900 1 Египетский фунт 0,0924 1 Норвежская крона 0,1739 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3819 1 Сингапурский доллар 1,2205 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2763 1 Турецкая лира 0,1110 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0573 100 Японских йен 1,3098 1 Новозеландский доллар 1,0629 Золото (1 унция) 3147,5840 Серебро (1 унция) 36,3780 Платина (1 унция) 1678,7670 Палладий (1 унция) 3459,7890 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.05.2022)