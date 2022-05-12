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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 мая 2022 г. 10:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,7885, курс рубля повысился на 4,51%, до 0,0255 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7885

1 Российский рубль

0,0255

1 Австралийский доллар

1,1724

1 Аргентинское песо

0,0145

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3308

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1050

100 Вон Республики Корея

0,1319

1 Чешская крона

0,0703

100 Чилийских песо

0,1972

1 Китайский юань

0,2517

1 Датская крона

0,2404

1 Грузинский лари

0,5631

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,0761

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1684

1 Швейцарский франк

1,7071

1 Израильский шекель

0,4934

1 Канадский доллар

1,3062

1 Кувейтский динар

5,5388

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3875

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0900

1 Египетский фунт

0,0924

1 Норвежская крона

0,1739

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3819

1 Сингапурский доллар

1,2205

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2763

1 Турецкая лира

0,1110

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0573

100 Японских йен

1,3098

1 Новозеландский доллар

1,0629

Золото (1 унция)

3147,5840

Серебро (1 унция)

36,3780

Платина (1 унция)

1678,7670

Палладий (1 унция)

3459,7890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.05.2022)

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