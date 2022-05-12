Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,7885, курс рубля повысился на 4,51%, до 0,0255 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7885
|
1 Российский рубль
|
0,0255
|
1 Австралийский доллар
|
1,1724
|
1 Аргентинское песо
|
0,0145
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3308
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1050
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1319
|
1 Чешская крона
|
0,0703
|
100 Чилийских песо
|
0,1972
|
1 Китайский юань
|
0,2517
|
1 Датская крона
|
0,2404
|
1 Грузинский лари
|
0,5631
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0761
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1684
|
1 Швейцарский франк
|
1,7071
|
1 Израильский шекель
|
0,4934
|
1 Канадский доллар
|
1,3062
|
1 Кувейтский динар
|
5,5388
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3875
|
1 Мексиканское песо
|
0,0835
|
1 Молдавский лей
|
0,0900
|
1 Египетский фунт
|
0,0924
|
1 Норвежская крона
|
0,1739
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3819
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2205
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2763
|
1 Турецкая лира
|
0,1110
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0570
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0573
|
100 Японских йен
|
1,3098
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0629
|
Золото (1 унция)
|
3147,5840
|
Серебро (1 унция)
|
36,3780
|
Платина (1 унция)
|
1678,7670
|
Палладий (1 унция)
|
3459,7890