Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8312 маната, курс рубля понизился на 0,82% - до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8312 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,1767 1 Аргентинское песо 0,0094 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3292 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1005 100 Вон Республики Корея 0,1366 1 Чешская крона 0,0762 100 Чилийских песо 0,2064 1 Китайский юань 0,2516 1 Датская крона 0,2462 1 Грузинский лари 0,6338 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0684 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1626 1 Швейцарский франк 1,8263 1 Израильский шекель 0,4946 1 Канадский доллар 1,2662 1 Кувейтский динар 5,5595 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3892 1 Мексиканское песо 0,0898 1 Молдавский лей 0,0889 1 Египетский фунт 0,0571 1 Норвежская крона 0,1703 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3907 1 Сингапурский доллар 1,2779 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2805 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0558 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2931 1 Новозеландский доллар 1,0842 Золото (1 унция) 3203,6500 Серебро (1 унция) 40,1542 Платина (1 унция) 1828,1715 Палладий (1 унция) 3028,2865 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2023)