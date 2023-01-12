Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8312 маната, курс рубля понизился на 0,82% - до 0,0242 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8312
|
1 Российский рубль
|
0,0242
|
1 Австралийский доллар
|
1,1767
|
1 Аргентинское песо
|
0,0094
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3292
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1005
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1366
|
1 Чешская крона
|
0,0762
|
100 Чилийских песо
|
0,2064
|
1 Китайский юань
|
0,2516
|
1 Датская крона
|
0,2462
|
1 Грузинский лари
|
0,6338
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0684
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1626
|
1 Швейцарский франк
|
1,8263
|
1 Израильский шекель
|
0,4946
|
1 Канадский доллар
|
1,2662
|
1 Кувейтский динар
|
5,5595
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3892
|
1 Мексиканское песо
|
0,0898
|
1 Молдавский лей
|
0,0889
|
1 Египетский фунт
|
0,0571
|
1 Норвежская крона
|
0,1703
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3907
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2779
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2805
|
1 Турецкая лира
|
0,0905
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0558
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2931
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0842
|
Золото (1 унция)
|
3203,6500
|
Серебро (1 унция)
|
40,1542
|
Платина (1 унция)
|
1828,1715
|
Палладий (1 унция)
|
3028,2865