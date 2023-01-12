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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
12 января 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,30% - до 1,8312 маната, курс рубля понизился на 0,82% - до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8312

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,1767

1 Аргентинское песо

0,0094

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3292

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1005

100 Вон Республики Корея

0,1366

1 Чешская крона

0,0762

100 Чилийских песо

0,2064

1 Китайский юань

0,2516

1 Датская крона

0,2462

1 Грузинский лари

0,6338

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0684

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1626

1 Швейцарский франк

1,8263

1 Израильский шекель

0,4946

1 Канадский доллар

1,2662

1 Кувейтский динар

5,5595

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3892

1 Мексиканское песо

0,0898

1 Молдавский лей

0,0889

1 Египетский фунт

0,0571

1 Норвежская крона

0,1703

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3907

1 Сингапурский доллар

1,2779

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2805

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0558

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2931

1 Новозеландский доллар

1,0842

Золото (1 унция)

3203,6500

Серебро (1 унция)

40,1542

Платина (1 унция)

1828,1715

Палладий (1 унция)

3028,2865
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.01.2023)

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