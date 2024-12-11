Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1,7893 маната, курс 100 российских рублей понизился на 3,02% - до 1,6487 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7893
|
100 российских рублей
|
1,6487
|
1 австралийский доллар
|
1,0833
|
1 белорусский рубль
|
0,4961
|
1 болгарский лев
|
0,9152
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1187
|
1 чешская крона
|
0,0713
|
1 китайский юань
|
0,2345
|
1 датская крона
|
0,2399
|
1 грузинский лари
|
0,6061
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1705
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1550
|
1 швейцарский франк
|
1,9241
|
1 израильский шекель
|
0,4737
|
1 канадский доллар
|
1,2001
|
1 кувейтский динар
|
5,5285
|
100 казахстанских тенге
|
0,3329
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4363
|
1 молдавский лей
|
0,0931
|
1 норвежская крона
|
0,1524
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4202
|
1 румынский лей
|
0,3600
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2670
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4524
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2356
|
1 Турецкая лира
|
0,0488
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1217
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9847
|
Золото
|
4563,0295
|
Серебро
|
53,7804
|
Платина
|
1601,8845
|
Палладий
|
1655,4090