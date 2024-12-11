Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,31% - до 1,7893 маната, курс 100 российских рублей понизился на 3,02% - до 1,6487 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7893 100 российских рублей 1,6487 1 австралийский доллар 1,0833 1 белорусский рубль 0,4961 1 болгарский лев 0,9152 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1187 1 чешская крона 0,0713 1 китайский юань 0,2345 1 датская крона 0,2399 1 грузинский лари 0,6061 1 гонконгский доллар 0,2186 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1705 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1550 1 швейцарский франк 1,9241 1 израильский шекель 0,4737 1 канадский доллар 1,2001 1 кувейтский динар 5,5285 100 казахстанских тенге 0,3329 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4363 1 молдавский лей 0,0931 1 норвежская крона 0,1524 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6115 1 польский злотый 0,4202 1 румынский лей 0,3600 1 сербский динар 0,0153 1 сингапурский доллар 1,2670 1 Риал Саудовской Аравии 0,4524 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2356 1 Турецкая лира 0,0488 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0408 100 Японских йен 1,1217 1 Новозеландский доллар 0,9847 Золото 4563,0295 Серебро 53,7804 Платина 1601,8845 Палладий 1655,4090 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.12.2024)