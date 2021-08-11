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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 августа 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16% - до 1,9923, курс рубля - на 0,44%, до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9923

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2475

1 Аргентинское песо

0,0175

1 Белорусский рубль

0,6777

1 Бразильский реал

0,3275

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1147

100 Вон Республики Корея

0,1471

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2181

1 Китайский юань

0,2622

1 Датская крона

0,2679

1 Грузинский лари

0,5484

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3510

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1950

1 Швейцарский франк

1,8425

1 Израильский шекель

0,5266

1 Канадский доллар

1,3568

1 Кувейтский динар

5,6492

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1127

1 Малазийский ринггит

0,4010

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1904

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4351

1 Сингапурский доллар

1,2506

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4136

1 Турецкая лира

0,1974

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,5362

1 Новозеландский доллар

1,1908

Золото (1 унция)

2947,8850

Серебро (1 унция)

39,7826

Платина (1 унция)

1710,8885

Палладий (1 унция)

4500,2740
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Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (11.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2021)

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