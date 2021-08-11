Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/faca6b9e-3b46-417c-9072-39eaab0b04a1.jpg https://static.report.az/photo/faca6b9e-3b46-417c-9072-39eaab0b04a1.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16% - до 1,9923, курс рубля - на 0,44%, до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9923 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2475 1 Аргентинское песо 0,0175 1 Белорусский рубль 0,6777 1 Бразильский реал 0,3275 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1147 100 Вон Республики Корея 0,1471 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2181 1 Китайский юань 0,2622 1 Датская крона 0,2679 1 Грузинский лари 0,5484 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3510 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1950 1 Швейцарский франк 1,8425 1 Израильский шекель 0,5266 1 Канадский доллар 1,3568 1 Кувейтский динар 5,6492 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1127 1 Малазийский ринггит 0,4010 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1904 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4351 1 Сингапурский доллар 1,2506 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4136 1 Турецкая лира 0,1974 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,5362 1 Новозеландский доллар 1,1908 Золото (1 унция) 2947,8850 Серебро (1 унция) 39,7826 Платина (1 унция) 1710,8885 Палладий (1 унция) 4500,2740 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (11.08.2021)