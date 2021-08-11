Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,16% - до 1,9923, курс рубля - на 0,44%, до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9923
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2475
|
1 Аргентинское песо
|
0,0175
|
1 Белорусский рубль
|
0,6777
|
1 Бразильский реал
|
0,3275
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1147
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1471
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2181
|
1 Китайский юань
|
0,2622
|
1 Датская крона
|
0,2679
|
1 Грузинский лари
|
0,5484
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3510
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1950
|
1 Швейцарский франк
|
1,8425
|
1 Израильский шекель
|
0,5266
|
1 Канадский доллар
|
1,3568
|
1 Кувейтский динар
|
5,6492
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4010
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1904
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4351
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2506
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4136
|
1 Турецкая лира
|
0,1974
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0635
|
100 Японских йен
|
1,5362
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1908
|
Золото (1 унция)
|
2947,8850
|
Серебро (1 унция)
|
39,7826
|
Платина (1 унция)
|
1710,8885
|
Палладий (1 унция)
|
4500,2740