Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 1,9406 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,92%, до 2,1689 маната.