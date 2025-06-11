Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 1,9406 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,92%, до 2,1689 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9406
|
100 российских рублей
|
2,1689
|
1 австралийский доллар
|
1,1070
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9926
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1241
|
1 чешская крона
|
0,0784
|
1 китайский юань
|
0,2365
|
1 датская крона
|
0,2602
|
1 грузинский лари
|
0,6239
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2922
|
10 000 иранских риалов
|
0,0264
|
1 шведская крона
|
0,1770
|
1 швейцарский франк
|
2,0662
|
1 израильский шекель
|
0,4863
|
1 канадский доллар
|
1,2426
|
1 кувейтский динар
|
5,5498
|
100 казахстанских тенге
|
0,3344
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4839
|
1 молдавский лей
|
0,0986
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6019
|
1 польский злотый
|
0,4558
|
1 румынский лей
|
0,3856
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3211
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3126
|
1 Турецкая лира
|
0,0434
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1721
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0259
|
Золото
|
5681,0515
|
Серебро
|
62,1991
|
Платина
|
2106,4955
|
Палладий
|
1824,7715