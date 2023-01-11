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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 января 2023 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился (0,0244 маната).

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8257

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,1753

1 Аргентинское песо

0,0094

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3267

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0999

100 Вон Республики Корея

0,1366

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2052

1 Китайский юань

0,2510

1 Датская крона

0,2455

1 Грузинский лари

0,6332

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0670

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1632

1 Швейцарский франк

1,8433

1 Израильский шекель

0,4909

1 Канадский доллар

1,2658

1 Кувейтский динар

5,5576

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3888

1 Мексиканское песо

0,0892

1 Молдавский лей

0,0888

1 Египетский фунт

0,0614

1 Норвежская крона

0,1703

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3891

1 Сингапурский доллар

1,2784

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2804

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1662

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2849

1 Новозеландский доллар

1,0842

Золото (1 унция)

3193,8835

Серебро (1 унция)

40,2520

Платина (1 унция)

1839,5530

Палладий (1 унция)

3020,6875
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.01.2023)

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