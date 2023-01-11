Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился (0,0244 маната). Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8257 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,1753 1 Аргентинское песо 0,0094 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3267 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0999 100 Вон Республики Корея 0,1366 1 Чешская крона 0,0761 100 Чилийских песо 0,2052 1 Китайский юань 0,2510 1 Датская крона 0,2455 1 Грузинский лари 0,6332 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0670 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1632 1 Швейцарский франк 1,8433 1 Израильский шекель 0,4909 1 Канадский доллар 1,2658 1 Кувейтский динар 5,5576 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3888 1 Мексиканское песо 0,0892 1 Молдавский лей 0,0888 1 Египетский фунт 0,0614 1 Норвежская крона 0,1703 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3891 1 Сингапурский доллар 1,2784 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2804 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1662 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2849 1 Новозеландский доллар 1,0842 Золото (1 унция) 3193,8835 Серебро (1 унция) 40,2520 Платина (1 унция) 1839,5530 Палладий (1 унция) 3020,6875 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.01.2023)