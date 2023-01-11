Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился (0,0244 маната).
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8257
|
1 Российский рубль
|
0,0244
|
1 Австралийский доллар
|
1,1753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0094
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3267
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0999
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1366
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,2052
|
1 Китайский юань
|
0,2510
|
1 Датская крона
|
0,2455
|
1 Грузинский лари
|
0,6332
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0670
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1632
|
1 Швейцарский франк
|
1,8433
|
1 Израильский шекель
|
0,4909
|
1 Канадский доллар
|
1,2658
|
1 Кувейтский динар
|
5,5576
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3888
|
1 Мексиканское песо
|
0,0892
|
1 Молдавский лей
|
0,0888
|
1 Египетский фунт
|
0,0614
|
1 Норвежская крона
|
0,1703
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3891
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2784
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2804
|
1 Турецкая лира
|
0,0905
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0559
|
1 Таджикский сомони
|
0,1662
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2849
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0842
|
Золото (1 унция)
|
3193,8835
|
Серебро (1 унция)
|
40,2520
|
Платина (1 унция)
|
1839,5530
|
Палладий (1 унция)
|
3020,6875