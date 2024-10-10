Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8601 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8601
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,1455
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3039
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0964
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1259
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1823
|
1 Китайский юань
|
0,2406
|
1 Датская крона
|
0,2494
|
1 Грузинский лари
|
0,6239
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2225
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1636
|
1 Швейцарский франк
|
1,9753
|
1 Израильский шекель
|
0,4513
|
1 Канадский доллар
|
1,2404
|
1 Кувейтский динар
|
5,5456
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3960
|
1 Мексиканское песо
|
0,0874
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1579
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4329
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3007
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2777
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1378
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0356
|
Золото (1 унция)
|
4443,8425
|
Серебро (1 унция)
|
51,9063
|
Платина (1 унция)
|
1637,0235
|
Палладий (1 унция)
|
1797,5800