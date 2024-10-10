Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8601 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8601 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,1455 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3039 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0964 100 Вон Республики Корея 0,1259 1 Чешская крона 0,0734 100 Чилийских песо 0,1823 1 Китайский юань 0,2406 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,6239 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2225 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1636 1 Швейцарский франк 1,9753 1 Израильский шекель 0,4513 1 Канадский доллар 1,2404 1 Кувейтский динар 5,5456 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3960 1 Мексиканское песо 0,0874 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0351 1 Норвежская крона 0,1579 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4329 1 Сингапурский доллар 1,3007 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2777 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1378 1 Новозеландский доллар 1,0356 Золото (1 унция) 4443,8425 Серебро (1 унция) 51,9063 Платина (1 унция) 1637,0235 Палладий (1 унция) 1797,5800 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram