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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 октября 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,8601 маната, курс рубля упал на 0,57% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8601

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1455

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3039

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0964

100 Вон Республики Корея

0,1259

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1823

1 Китайский юань

0,2406

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,6239

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2225

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1636

1 Швейцарский франк

1,9753

1 Израильский шекель

0,4513

1 Канадский доллар

1,2404

1 Кувейтский динар

5,5456

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3960

1 Мексиканское песо

0,0874

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1579

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4329

1 Сингапурский доллар

1,3007

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2777

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1378

1 Новозеландский доллар

1,0356

Золото (1 унция)

4443,8425

Серебро (1 унция)

51,9063

Платина (1 унция)

1637,0235

Палладий (1 унция)

1797,5800
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.10.2024)

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