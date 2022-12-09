Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% до 1,7980, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0271 маната. Валюта

https://static.report.az/photo/6c189759-bcf9-3e5a-a0fd-ec21ba10561c.jpg https://static.report.az/photo/6c189759-bcf9-3e5a-a0fd-ec21ba10561c.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% до 1,7980, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0271 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7980 1 Российский рубль 0,0271 1 Австралийский доллар 1,1547 1 Аргентинское песо 0,0100 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3259 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0993 100 Вон Республики Корея 0,1306 1 Чешская крона 0,0740 100 Чилийских песо 0,1967 1 Китайский юань 0,2443 1 Датская крона 0,2417 1 Грузинский лари 0,6347 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0859 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1652 1 Швейцарский франк 1,8206 1 Израильский шекель 0,4953 1 Канадский доллар 1,2509 1 Кувейтский динар 5,5422 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3865 1 Мексиканское песо 0,0866 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0691 1 Норвежская крона 0,1711 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3839 1 Сингапурский доллар 1,2591 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2530 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0555 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2499 1 Новозеландский доллар 1,0889 Золото (1 унция) 3053,8460 Серебро (1 унция) 39,5936 Платина (1 унция) 1725,7890 Палладий (1 унция) 3262,4955 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2022)