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Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (09.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (09.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% до 1,7980, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0271 маната. Валюта
Финансы
9 декабря 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (09.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% до 1,7980, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0271 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7980

1 Российский рубль

0,0271

1 Австралийский доллар

1,1547

1 Аргентинское песо

0,0100

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3259

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0993

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0740

100 Чилийских песо

0,1967

1 Китайский юань

0,2443

1 Датская крона

0,2417

1 Грузинский лари

0,6347

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0859

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1652

1 Швейцарский франк

1,8206

1 Израильский шекель

0,4953

1 Канадский доллар

1,2509

1 Кувейтский динар

5,5422

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3865

1 Мексиканское песо

0,0866

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0691

1 Норвежская крона

0,1711

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3839

1 Сингапурский доллар

1,2591

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2530

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2499

1 Новозеландский доллар

1,0889

Золото (1 унция)

3053,8460

Серебро (1 унция)

39,5936

Платина (1 унция)

1725,7890

Палладий (1 унция)

3262,4955
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.12.2022)

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