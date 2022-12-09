Курсы валют Центрального банка Азербайджана  (09.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,9% до 1,7980, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0271 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7980
|
1 Российский рубль
|
0,0271
|
1 Австралийский доллар
|
1,1547
|
1 Аргентинское песо
|
0,0100
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3259
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0993
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0740
|
100 Чилийских песо
|
0,1967
|
1 Китайский юань
|
0,2443
|
1 Датская крона
|
0,2417
|
1 Грузинский лари
|
0,6347
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0859
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1652
|
1 Швейцарский франк
|
1,8206
|
1 Израильский шекель
|
0,4953
|
1 Канадский доллар
|
1,2509
|
1 Кувейтский динар
|
5,5422
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3865
|
1 Мексиканское песо
|
0,0866
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0691
|
1 Норвежская крона
|
0,1711
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3839
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2591
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2530
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0555
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2499
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0889
|
Золото (1 унция)
|
3053,8460
|
Серебро (1 унция)
|
39,5936
|
Платина (1 унция)
|
1725,7890
|
Палладий (1 унция)
|
3262,4955