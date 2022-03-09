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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
9 марта 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,8560, курс рубля - на 5,1%, до 0,0131 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8560

1 Российский рубль

0,0131

1 Австралийский доллар

1,2382

1 Аргентинское песо

0,0157

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3357

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1113

100 Вон Республики Корея

0,1379

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,2098

1 Китайский юань

0, 2691

1 Датская крона

0,2493

1 Грузинский лари

0,4956

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0221

1 Британский фунт стерлингов

2,2303

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1714

1 Швейцарский франк

1,8309

1 Израильский шекель

0,5175

1 Канадский доллар

1,3204

1 Кувейтский динар

5,5926

1 Казахстанский тенге

0,0033

1 Киргизский сом

0,0174

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4064

1 Мексиканское песо

0,0798

1 Молдавский лей

0,0921

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1896

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3806

1 Сингапурский доллар

1,2465

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3467

1 Турецкая лира

0,1171

1 Тайваньский доллар

0,0599

1 Таджикский сомони

0,1512

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0563

100 Японских йен

1,4678

1 Новозеландский доллар

1,1583

Золото (1 унция)

3488,63915

Серебро (1 унция)

45,3530

Платина (1 унция)

1991,1930

Палладий (1 унция)

5462,1255
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.03.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2022)

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