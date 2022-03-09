Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,8560, курс рубля - на 5,1%, до 0,0131 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8560 1 Российский рубль 0,0131 1 Австралийский доллар 1,2382 1 Аргентинское песо 0,0157 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3357 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1113 100 Вон Республики Корея 0,1379 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,2098 1 Китайский юань 0, 2691 1 Датская крона 0,2493 1 Грузинский лари 0,4956 1 Гонконгский доллар 0,2174 1 Индийская рупия 0,0221 1 Британский фунт стерлингов 2,2303 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1714 1 Швейцарский франк 1,8309 1 Израильский шекель 0,5175 1 Канадский доллар 1,3204 1 Кувейтский динар 5,5926 1 Казахстанский тенге 0,0033 1 Киргизский сом 0,0174 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4064 1 Мексиканское песо 0,0798 1 Молдавский лей 0,0921 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1896 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3806 1 Сингапурский доллар 1,2465 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3467 1 Турецкая лира 0,1171 1 Тайваньский доллар 0,0599 1 Таджикский сомони 0,1512 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0563 100 Японских йен 1,4678 1 Новозеландский доллар 1,1583 Золото (1 унция) 3488,63915 Серебро (1 унция) 45,3530 Платина (1 унция) 1991,1930 Палладий (1 унция) 5462,1255 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (09.03.2022)