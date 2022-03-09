Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,8560, курс рубля - на 5,1%, до 0,0131 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8560
|
1 Российский рубль
|
0,0131
|
1 Австралийский доллар
|
1,2382
|
1 Аргентинское песо
|
0,0157
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3357
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1113
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1379
|
1 Чешская крона
|
0,0729
|
100 Чилийских песо
|
0,2098
|
1 Китайский юань
|
0, 2691
|
1 Датская крона
|
0,2493
|
1 Грузинский лари
|
0,4956
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0221
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2303
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1714
|
1 Швейцарский франк
|
1,8309
|
1 Израильский шекель
|
0,5175
|
1 Канадский доллар
|
1,3204
|
1 Кувейтский динар
|
5,5926
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0033
|
1 Киргизский сом
|
0,0174
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4064
|
1 Мексиканское песо
|
0,0798
|
1 Молдавский лей
|
0,0921
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1896
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3806
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2465
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3467
|
1 Турецкая лира
|
0,1171
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0599
|
1 Таджикский сомони
|
0,1512
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0563
|
100 Японских йен
|
1,4678
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1583
|
Золото (1 унция)
|
3488,63915
|
Серебро (1 унция)
|
45,3530
|
Платина (1 унция)
|
1991,1930
|
Палладий (1 унция)
|
5462,1255