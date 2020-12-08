Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0594 маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.