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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
8 декабря 2020 г. 10:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0594 маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0594

1 Российский рубль

0.0230

1 Австралийский доллар

1.2624

1 Аргентинское песо

0.0208

1 Белорусский рубль

0.6624

1 Бразильский реал

0.3328

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1122

100 Вон Республики Корея

0.1568

1 Чешская крона

0.0777

100 Чилийских песо

0.2289

1 Китайский юань

0.2601

1 Датская крона

0.2766

1 Грузинский лари

0.5199

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2701

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2024

1 Швейцарский франк

1.9081

1 Израильский шекель

0.5222

1 Канадский доллар

1.3292

1 Кувейтский динар

5.5823

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4178

1 Мексиканское песо

0.0857

1 Молдавский лей

0.0980

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1946

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4605

1 Сингапурский доллар

1.2722

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4391

1 Турецкая лира

0.2177

1 Тайваньский доллар

0.0601

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0606

100 Японских йен

1.6341

1 Новозеландский доллар

1.1965

Золото (1 унция)

3178.1075

Серебро (1 унция)

41.9750

Платина (1 унция)

1744.7780

Палладий (1 унция)

3978.7310
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2020)

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