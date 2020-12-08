Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 2,0594 маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0594
|
1 Российский рубль
|
0.0230
|
1 Австралийский доллар
|
1.2624
|
1 Аргентинское песо
|
0.0208
|
1 Белорусский рубль
|
0.6624
|
1 Бразильский реал
|
0.3328
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1122
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1568
|
1 Чешская крона
|
0.0777
|
100 Чилийских песо
|
0.2289
|
1 Китайский юань
|
0.2601
|
1 Датская крона
|
0.2766
|
1 Грузинский лари
|
0.5199
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2701
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2024
|
1 Швейцарский франк
|
1.9081
|
1 Израильский шекель
|
0.5222
|
1 Канадский доллар
|
1.3292
|
1 Кувейтский динар
|
5.5823
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4178
|
1 Мексиканское песо
|
0.0857
|
1 Молдавский лей
|
0.0980
|
1 Египетский фунт
|
0.1082
|
1 Норвежская крона
|
0.1946
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4605
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2722
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4391
|
1 Турецкая лира
|
0.2177
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0601
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0606
|
100 Японских йен
|
1.6341
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1965
|
Золото (1 унция)
|
3178.1075
|
Серебро (1 унция)
|
41.9750
|
Платина (1 унция)
|
1744.7780
|
Палладий (1 унция)
|
3978.7310