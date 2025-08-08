О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 августа 2025 г. 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9819 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1%, до 2,1453 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9819

100 российских рублей

2,1453

1 австралийский доллар

1,1088

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0131

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1225

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2656

1 грузинский лари

0,6311

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2840

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1775

1 швейцарский франк

2,1072

1 израильский шекель

0,4932

1 канадский доллар

1,2371

1 кувейтский динар

5,5652

100 казахстанских тенге

0,3153

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4995

1 молдавский лей

0,1008

1 норвежская крона

0,1661

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4658

1 румынский лей

0,3908

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3246

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3243

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1552

1 Новозеландский доллар

1,0129

Золото

5771,0325

Серебро

65,0307

Платина

2269,1005

Палладий

1960,6950
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.08.2025)

Последние новости

