Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9819 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1%, до 2,1453 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9819
|
100 российских рублей
|
2,1453
|
1 австралийский доллар
|
1,1088
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0131
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1225
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2656
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2840
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1775
|
1 швейцарский франк
|
2,1072
|
1 израильский шекель
|
0,4932
|
1 канадский доллар
|
1,2371
|
1 кувейтский динар
|
5,5652
|
100 казахстанских тенге
|
0,3153
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4995
|
1 молдавский лей
|
0,1008
|
1 норвежская крона
|
0,1661
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,5990
|
1 польский злотый
|
0,4658
|
1 румынский лей
|
0,3908
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3246
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3243
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1552
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0129
|
Золото
|
5771,0325
|
Серебро
|
65,0307
|
Платина
|
2269,1005
|
Палладий
|
1960,6950