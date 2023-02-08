Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро также не изменился, оставшись на уровне 1,8245 маната, курс рубля вырос на 1,27% - до 0,0240 маната.