Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро также не изменился, оставшись на уровне 1,8245 маната, курс рубля вырос на 1,27% - до 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8245
|
1 Российский рубль
|
0,0240
|
1 Австралийский доллар
|
1,1836
|
1 Аргентинское песо
|
0,0090
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0969
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1351
|
1 Чешская крона
|
0,0768
|
100 Чилийских песо
|
0,2135
|
1 Китайский юань
|
0,2508
|
1 Датская крона
|
0,2452
|
1 Грузинский лари
|
0,6408
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0488
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1609
|
1 Швейцарский франк
|
1,8444
|
1 Израильский шекель
|
0,4902
|
1 Канадский доллар
|
1,2691
|
1 Кувейтский динар
|
5,5620
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3955
|
1 Мексиканское песо
|
0,0901
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0561
|
1 Норвежская крона
|
0,1648
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3841
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2832
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2759
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0566
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2960
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0753
|
Золото (1 унция)
|
3190,6450
|
Серебро (1 унция)
|
37,9478
|
Платина (1 унция)
|
1669,0260
|
Палладий (1 унция)
|
2810,8735