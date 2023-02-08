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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 февраля 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро также не изменился, оставшись на уровне 1,8245 маната, курс рубля вырос на 1,27% - до 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8245

1 Российский рубль

0,0240

1 Австралийский доллар

1,1836

1 Аргентинское песо

0,0090

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0969

100 Вон Республики Корея

0,1351

1 Чешская крона

0,0768

100 Чилийских песо

0,2135

1 Китайский юань

0,2508

1 Датская крона

0,2452

1 Грузинский лари

0,6408

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0488

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1609

1 Швейцарский франк

1,8444

1 Израильский шекель

0,4902

1 Канадский доллар

1,2691

1 Кувейтский динар

5,5620

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,3955

1 Мексиканское песо

0,0901

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0561

1 Норвежская крона

0,1648

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3841

1 Сингапурский доллар

1,2832

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2759

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0566

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2960

1 Новозеландский доллар

1,0753

Золото (1 унция)

3190,6450

Серебро (1 унция)

37,9478

Платина (1 унция)

1669,0260

Палладий (1 унция)

2810,8735
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (08.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.02.2023)

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