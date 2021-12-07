Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9190, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9190
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2022
|
1 Аргентинское песо
|
0,0168
|
1 Белорусский рубль
|
0,6679
|
1 Бразильский реал
|
0,2990
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1070
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1440
|
1 Чешская крона
|
0,0754
|
100 Чилийских песо
|
0,2008
|
1 Китайский юань
|
0,2668
|
1 Датская крона
|
0,2581
|
1 Грузинский лари
|
0,5502
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2589
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1871
|
1 Швейцарский франк
|
1,8389
|
1 Израильский шекель
|
0, 5373
|
1 Канадский доллар
|
1,3350
|
1 Кувейтский динар
|
5,6168
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4018
|
1 Мексиканское песо
|
0,0801
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1871
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4178
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2436
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3766
|
1 Турецкая лира
|
0,1229
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,4956
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1493
|
Золото (1 унция)
|
3020,9680
|
Серебро (1 унция)
|
37,8931
|
Платина (1 унция)
|
1602,1310
|
Палладий (1 унция)
|
3139,1010