Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,9190, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9190 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2022 1 Аргентинское песо 0,0168 1 Белорусский рубль 0,6679 1 Бразильский реал 0,2990 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1070 100 Вон Республики Корея 0,1440 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,2008 1 Китайский юань 0,2668 1 Датская крона 0,2581 1 Грузинский лари 0,5502 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2589 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1871 1 Швейцарский франк 1,8389 1 Израильский шекель 0, 5373 1 Канадский доллар 1,3350 1 Кувейтский динар 5,6168 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4018 1 Мексиканское песо 0,0801 1 Молдавский лей 0,0962 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1871 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4178 1 Сингапурский доллар 1,2436 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3766 1 Турецкая лира 0,1229 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,4956 1 Новозеландский доллар 1,1493 Золото (1 унция) 3020,9680 Серебро (1 унция) 37,8931 Платина (1 унция) 1602,1310 Палладий (1 унция) 3139,1010 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.12.2021)