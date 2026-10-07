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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2026)

    Финансы
    • 07 октября, 2026
    • 09:30
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9095 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 1,9963 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9095

    100 российских рублей

    1,9963

    1 австралийский доллар

    1,1848

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1270

    1 чешская крона

    0,0783

    1 китайский юань

    0,2535

    1 датская крона

    0,2555

    1 грузинский лари

    0,6546

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0176

    1 британский фунт

    2,2522

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1697

    1 швейцарский франк

    2,0396

    1 израильский шекель

    0,5568

    1 канадский доллар

    1,1950

    1 кувейтский динар

    5,4897

    100 казахстанских тенге

    0,3757

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5226

    1 молдавский лей

    0,0952

    1 норвежская крона

    0,1777

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6115

    1 польский злотый

    0,4367

    1 румынский лей

    0,3570

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3290

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3028

    1 Турецкая лира

    0,0346

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    100 Японских йен

    1,0731

    1 Новозеландский доллар

    0,9529

    Золото

    7029,6700

    Серебро

    103,2133

    Платина

    2878,7205

    Палладий

    1975,1875
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.10.2026)
    CBA currency exchange rates (07.10.2026)
    44 - Tezliklə
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