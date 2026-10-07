Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.10.2026)
- 07 октября, 2026
- 09:30
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,9095 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 1,9963 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9095
|
100 российских рублей
|
1,9963
|
1 австралийский доллар
|
1,1848
|
1 белорусский рубль
|
0,5638
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1270
|
1 чешская крона
|
0,0783
|
1 китайский юань
|
0,2535
|
1 датская крона
|
0,2555
|
1 грузинский лари
|
0,6546
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0176
|
1 британский фунт
|
2,2522
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1697
|
1 швейцарский франк
|
2,0396
|
1 израильский шекель
|
0,5568
|
1 канадский доллар
|
1,1950
|
1 кувейтский динар
|
5,4897
|
100 казахстанских тенге
|
0,3757
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5226
|
1 молдавский лей
|
0,0952
|
1 норвежская крона
|
0,1777
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4367
|
1 румынский лей
|
0,3570
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3290
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3028
|
1 Турецкая лира
|
0,0346
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0379
|
100 Японских йен
|
1,0731
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9529
|
Золото
|
7029,6700
|
Серебро
|
103,2133
|
Платина
|
2878,7205
|
Палладий
|
1975,1875