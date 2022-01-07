Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9211, курс рубля повысился на 1,36% - до 0,0224 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9211 1 Российский рубль 0,0224 1 Австралийский доллар 1,2174 1 Аргентинское песо 0,0165 1 Белорусский рубль 0,6565 1 Бразильский реал 0,2990 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1081 100 Вон Республики Корея 0,1414 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2031 1 Китайский юань 0,2666 1 Датская крона 0,2583 1 Грузинский лари 0,5502 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3030 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1859 1 Швейцарский франк 1,8450 1 Израильский шекель 0,5463 1 Канадский доллар 1,3376 1 Кувейтский динар 5,6149 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4044 1 Мексиканское песо 0,0830 1 Молдавский лей 0,0948 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1913 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4217 1 Сингапурский доллар 1,2506 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3773 1 Турецкая лира 0,1227 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0618 100 Японских йен 1,4665 1 Новозеландский доллар 1,1479 Золото (1 унция) 3047,6155 Серебро (1 унция) 37,6690 Платина (1 унция) 1652,8930 Палладий (1 унция) 3190,1775 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.01.2022)