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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9230, курс рубля снизился на 1,8% - до 0,0221 маната.
Финансы
7 января 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9211, курс рубля повысился на 1,36% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9211

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2174

1 Аргентинское песо

0,0165

1 Белорусский рубль

0,6565

1 Бразильский реал

0,2990

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1081

100 Вон Республики Корея

0,1414

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2031

1 Китайский юань

0,2666

1 Датская крона

0,2583

1 Грузинский лари

0,5502

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3030

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1859

1 Швейцарский франк

1,8450

1 Израильский шекель

0,5463

1 Канадский доллар

1,3376

1 Кувейтский динар

5,6149

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4044

1 Мексиканское песо

0,0830

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1913

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4217

1 Сингапурский доллар

1,2506

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3773

1 Турецкая лира

0,1227

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0618

100 Японских йен

1,4665

1 Новозеландский доллар

1,1479

Золото (1 унция)

3047,6155

Серебро (1 унция)

37,6690

Платина (1 унция)

1652,8930

Палладий (1 унция)

3190,1775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.01.2022)

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