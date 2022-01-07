Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9211, курс рубля повысился на 1,36% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9211
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2174
|
1 Аргентинское песо
|
0,0165
|
1 Белорусский рубль
|
0,6565
|
1 Бразильский реал
|
0,2990
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1081
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1414
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2031
|
1 Китайский юань
|
0,2666
|
1 Датская крона
|
0,2583
|
1 Грузинский лари
|
0,5502
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3030
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1859
|
1 Швейцарский франк
|
1,8450
|
1 Израильский шекель
|
0,5463
|
1 Канадский доллар
|
1,3376
|
1 Кувейтский динар
|
5,6149
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4044
|
1 Мексиканское песо
|
0,0830
|
1 Молдавский лей
|
0,0948
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1913
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4217
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2506
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3773
|
1 Турецкая лира
|
0,1227
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0618
|
100 Японских йен
|
1,4665
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1479
|
Золото (1 унция)
|
3047,6155
|
Серебро (1 унция)
|
37,6690
|
Платина (1 унция)
|
1652,8930
|
Палладий (1 унция)
|
3190,1775