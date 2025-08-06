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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 августа 2025 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9683 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,3%, до 2,1256 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9683

100 российских рублей

2,1256

1 австралийский доллар

1,1034

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0062

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1222

1 чешская крона

0,0800

1 китайский юань

0,2365

1 датская крона

0,2638

1 грузинский лари

0,6308

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2622

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1758

1 швейцарский франк

2,1067

1 израильский шекель

0,4932

1 канадский доллар

1,2343

1 кувейтский динар

5,5622

100 казахстанских тенге

0,3164

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4945

1 молдавский лей

0,1003

1 норвежская крона

0,1659

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5993

1 польский злотый

0,4597

1 румынский лей

0,3879

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3205

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3139

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1533

1 Новозеландский доллар

1,0067

Золото

5732,5785

Серебро

64,2365

Платина

2242,3595

Палладий

1987,1470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.08.2025)

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