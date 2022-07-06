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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 июля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,83% - до 1,7419, курс рубля на 11,92% - до 0,0266 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7419

1 Российский рубль

0,0266

1 Австралийский доллар

1,1455

1 Аргентинское песо

0,0135

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3155

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1026

100 Вон Республики Корея

0,1300

1 Чешская крона

0,0704

100 Чилийских песо

0,1787

1 Китайский юань

0,2534

1 Датская крона

0,2341

1 Грузинский лари

0,5897

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

2,0282

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1614

1 Швейцарский франк

1,7559

1 Израильский шекель

0,4843

1 Канадский доллар

1,3031

1 Кувейтский динар

5,5341

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3843

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0900

1 Норвежская крона

0,1685

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3673

1 Сингапурский доллар

1,2097

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2497

1 Турецкая лира

0,0998

1 Тайваньский доллар

0,0570

1 Таджикский сомони

0,1620

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,2565

1 Новозеландский доллар

1,0467

Золото (1 унция)

3003,0075

Серебро (1 унция)

32,5661

Платина (1 унция)

1470,5850

Палладий (1 унция)

3278,9600
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.07.2022)

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