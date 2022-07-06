Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,83% - до 1,7419, курс рубля на 11,92% - до 0,0266 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7419 1 Российский рубль 0,0266 1 Австралийский доллар 1,1455 1 Аргентинское песо 0,0135 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3155 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1026 100 Вон Республики Корея 0,1300 1 Чешская крона 0,0704 100 Чилийских песо 0,1787 1 Китайский юань 0,2534 1 Датская крона 0,2341 1 Грузинский лари 0,5897 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 2,0282 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1614 1 Швейцарский франк 1,7559 1 Израильский шекель 0,4843 1 Канадский доллар 1,3031 1 Кувейтский динар 5,5341 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3843 1 Мексиканское песо 0,0826 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0900 1 Норвежская крона 0,1685 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3673 1 Сингапурский доллар 1,2097 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2497 1 Турецкая лира 0,0998 1 Тайваньский доллар 0,0570 1 Таджикский сомони 0,1620 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,2565 1 Новозеландский доллар 1,0467 Золото (1 унция) 3003,0075 Серебро (1 унция) 32,5661 Платина (1 унция) 1470,5850 Палладий (1 унция) 3278,9600 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.07.2022)