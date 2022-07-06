Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,83% - до 1,7419, курс рубля на 11,92% - до 0,0266 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7419
|
1 Российский рубль
|
0,0266
|
1 Австралийский доллар
|
1,1455
|
1 Аргентинское песо
|
0,0135
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3155
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1026
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1300
|
1 Чешская крона
|
0,0704
|
100 Чилийских песо
|
0,1787
|
1 Китайский юань
|
0,2534
|
1 Датская крона
|
0,2341
|
1 Грузинский лари
|
0,5897
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0282
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1614
|
1 Швейцарский франк
|
1,7559
|
1 Израильский шекель
|
0,4843
|
1 Канадский доллар
|
1,3031
|
1 Кувейтский динар
|
5,5341
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3843
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0900
|
1 Норвежская крона
|
0,1685
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3673
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2097
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2497
|
1 Турецкая лира
|
0,0998
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0570
|
1 Таджикский сомони
|
0,1620
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,2565
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0467
|
Золото (1 унция)
|
3003,0075
|
Серебро (1 унция)
|
32,5661
|
Платина (1 унция)
|
1470,5850
|
Палладий (1 унция)
|
3278,9600