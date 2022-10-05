Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,38% - до 1,6952 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0285 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6952 1 Российский рубль 0,0285 1 Австралийский доллар 1,1037 1 Аргентинское песо 0,0114 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3284 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0962 100 Вон Республики Корея 0,1198 1 Чешская крона 0,0691 100 Чилийских песо 0,1824 1 Китайский юань 0,2389 1 Датская крона 0,2279 1 Грузинский лари 0,6061 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 1,9451 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1565 1 Швейцарский франк 1,7346 1 Израильский шекель 0,4838 1 Канадский доллар 1,2565 1 Кувейтский динар 5,4957 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,3665 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0875 1 Египетский фунт 0,0864 1 Норвежская крона 0,1622 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3521 1 Сингапурский доллар 1,1940 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1898 1 Турецкая лира 0,0915 1 Тайваньский доллар 0,0539 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1798 1 Новозеландский доллар 0,9761 Золото (1 унция) 2923,9830 Серебро (1 унция) 35,4526 Платина (1 унция) 1572,6020 Палладий (1 унция) 3913,8080 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.10.2022)