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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 октября 2022 г. 09:47
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,38% - до 1,6952 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0285 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6952

1 Российский рубль

0,0285

1 Австралийский доллар

1,1037

1 Аргентинское песо

0,0114

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3284

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0962

100 Вон Республики Корея

0,1198

1 Чешская крона

0,0691

100 Чилийских песо

0,1824

1 Китайский юань

0,2389

1 Датская крона

0,2279

1 Грузинский лари

0,6061

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

1,9451

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1565

1 Швейцарский франк

1,7346

1 Израильский шекель

0,4838

1 Канадский доллар

1,2565

1 Кувейтский динар

5,4957

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,3665

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0875

1 Египетский фунт

0,0864

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3521

1 Сингапурский доллар

1,1940

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1898

1 Турецкая лира

0,0915

1 Тайваньский доллар

0,0539

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1798

1 Новозеландский доллар

0,9761

Золото (1 унция)

2923,9830

Серебро (1 унция)

35,4526

Платина (1 унция)

1572,6020

Палладий (1 унция)

3913,8080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.10.2022)

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