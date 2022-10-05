Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 1,38% - до 1,6952 маната, курс рубля упал на 0,7% - до 0,0285 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6952
|
1 Российский рубль
|
0,0285
|
1 Австралийский доллар
|
1,1037
|
1 Аргентинское песо
|
0,0114
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3284
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0962
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1198
|
1 Чешская крона
|
0,0691
|
100 Чилийских песо
|
0,1824
|
1 Китайский юань
|
0,2389
|
1 Датская крона
|
0,2279
|
1 Грузинский лари
|
0,6061
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0209
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9451
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1565
|
1 Швейцарский франк
|
1,7346
|
1 Израильский шекель
|
0,4838
|
1 Канадский доллар
|
1,2565
|
1 Кувейтский динар
|
5,4957
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3665
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0875
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1622
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3521
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1940
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1898
|
1 Турецкая лира
|
0,0915
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0539
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1798
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9761
|
Золото (1 унция)
|
2923,9830
|
Серебро (1 унция)
|
35,4526
|
Платина (1 унция)
|
1572,6020
|
Палладий (1 унция)
|
3913,8080