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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 октября 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9716, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9716

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2348

1 Аргентинское песо

0,0172

1 Белорусский рубль

0,6773

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1128

100 Вон Республики Корея

0,1431

1 Чешская крона

0,0778

100 Чилийских песо

0,2109

1 Китайский юань

0, 2638

1 Датская крона

0,2651

1 Грузинский лари

0, 5416

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3105

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1943

1 Швейцарский франк

1,8350

1 Израильский шекель

0, 5273

1 Канадский доллар

1,3473

1 Кувейтский динар

5,6379

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4066

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1979

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4289

1 Сингапурский доллар

1,2513

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4026

1 Турецкая лира

0,1920

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0642

100 Японских йен

1,5291

1 Новозеландский доллар

1,1799

Золото (1 унция)

2989,7475

Серебро (1 унция)

38,1109

Платина (1 унция)

1634,5670

Палладий (1 унция)

3222,1630
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Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (05.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.10.2021)

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