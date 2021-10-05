Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9716, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9716 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2348 1 Аргентинское песо 0,0172 1 Белорусский рубль 0,6773 1 Бразильский реал 0,3116 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1128 100 Вон Республики Корея 0,1431 1 Чешская крона 0,0778 100 Чилийских песо 0,2109 1 Китайский юань 0, 2638 1 Датская крона 0,2651 1 Грузинский лари 0, 5416 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3105 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1943 1 Швейцарский франк 1,8350 1 Израильский шекель 0, 5273 1 Канадский доллар 1,3473 1 Кувейтский динар 5,6379 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4066 1 Мексиканское песо 0,0828 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1979 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4289 1 Сингапурский доллар 1,2513 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4026 1 Турецкая лира 0,1920 1 Тайваньский доллар 0,0609 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0642 100 Японских йен 1,5291 1 Новозеландский доллар 1,1799 Золото (1 унция) 2989,7475 Серебро (1 унция) 38,1109 Платина (1 унция) 1634,5670 Палладий (1 унция) 3222,1630 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Currency exchange rates by Azerbaijan’s central bank (05.10.2021)