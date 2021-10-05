Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9716, курс рубля на 0,4% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9716
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2348
|
1 Аргентинское песо
|
0,0172
|
1 Белорусский рубль
|
0,6773
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1128
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1431
|
1 Чешская крона
|
0,0778
|
100 Чилийских песо
|
0,2109
|
1 Китайский юань
|
0, 2638
|
1 Датская крона
|
0,2651
|
1 Грузинский лари
|
0, 5416
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3105
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1943
|
1 Швейцарский франк
|
1,8350
|
1 Израильский шекель
|
0, 5273
|
1 Канадский доллар
|
1,3473
|
1 Кувейтский динар
|
5,6379
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4066
|
1 Мексиканское песо
|
0,0828
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1979
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4289
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2513
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4026
|
1 Турецкая лира
|
0,1920
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0609
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0642
|
100 Японских йен
|
1,5291
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1799
|
Золото (1 унция)
|
2989,7475
|
Серебро (1 унция)
|
38,1109
|
Платина (1 унция)
|
1634,5670
|
Палладий (1 унция)
|
3222,1630