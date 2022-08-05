Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7397, курс рубля - на 1,1%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7397
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1838
|
1 Аргентинское песо
|
0,0128
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3260
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1024
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1311
|
1 Чешская крона
|
0,0708
|
100 Чилийских песо
|
0,1884
|
1 Китайский юань
|
0,2520
|
1 Датская крона
|
0,2338
|
1 Грузинский лари
|
0,6263
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0640
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1679
|
1 Швейцарский франк
|
1,7771
|
1 Израильский шекель
|
0,5102
|
1 Канадский доллар
|
1,3210
|
1 Кувейтский динар
|
5,5437
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3815
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0889
|
1 Норвежская крона
|
0,1745
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3695
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2359
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2444
|
1 Турецкая лира
|
0,0948
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0567
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2753
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0701
|
Золото (1 унция)
|
3046,3405
|
Серебро (1 унция)
|
34,5236
|
Платина (1 унция)
|
1596,8610
|
Палладий (1 унция)
|
3586,3115