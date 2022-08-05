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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 августа 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7397, курс рубля - на 1,1%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7397

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1838

1 Аргентинское песо

0,0128

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3260

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1024

100 Вон Республики Корея

0,1311

1 Чешская крона

0,0708

100 Чилийских песо

0,1884

1 Китайский юань

0,2520

1 Датская крона

0,2338

1 Грузинский лари

0,6263

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0640

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1679

1 Швейцарский франк

1,7771

1 Израильский шекель

0,5102

1 Канадский доллар

1,3210

1 Кувейтский динар

5,5437

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3815

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0889

1 Норвежская крона

0,1745

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3695

1 Сингапурский доллар

1,2359

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2444

1 Турецкая лира

0,0948

1 Тайваньский доллар

0,0567

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2753

1 Новозеландский доллар

1,0701

Золото (1 унция)

3046,3405

Серебро (1 унция)

34,5236

Платина (1 унция)

1596,8610

Палладий (1 унция)

3586,3115
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.08.2022)

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