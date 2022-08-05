Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 1,7397, курс рубля - на 1,1%, до 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7397 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,1838 1 Аргентинское песо 0,0128 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3260 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1024 100 Вон Республики Корея 0,1311 1 Чешская крона 0,0708 100 Чилийских песо 0,1884 1 Китайский юань 0,2520 1 Датская крона 0,2338 1 Грузинский лари 0,6263 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0640 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1679 1 Швейцарский франк 1,7771 1 Израильский шекель 0,5102 1 Канадский доллар 1,3210 1 Кувейтский динар 5,5437 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3815 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0889 1 Норвежская крона 0,1745 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3695 1 Сингапурский доллар 1,2359 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2444 1 Турецкая лира 0,0948 1 Тайваньский доллар 0,0567 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0465 100 Японских йен 1,2753 1 Новозеландский доллар 1,0701 Золото (1 унция) 3046,3405 Серебро (1 унция) 34,5236 Платина (1 унция) 1596,8610 Палладий (1 унция) 3586,3115 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2022)