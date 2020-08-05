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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
5 августа 2020 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020)
Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 2,0088 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0088

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2219

1 Аргентинское песо

0.0234

1 Белорусский рубль

0.6959

1 Бразильский реал

0.3214

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0982

100 Вон Республики Корея

0.1430

1 Чешская крона

0.0769

100 Чилийских песо

0.2203

1 Китайский юань

0.2444

1 Датская крона

0.2696

1 Грузинский лари

0.5538

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2262

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1951

1 Швейцарский франк

1.8635

1 Израильский шекель

0.4977

1 Канадский доллар

1.2794

1 Кувейтский динар

5.5606

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1128

1 Малазийский ринггит

0.4045

1 Мексиканское песо

0.0753

1 Молдавский лей

0.1024

1 Египетский фунт

0.1064

1 Норвежская крона

0.1873

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4568

1 Сингапурский доллар

1.2399

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3925

1 Турецкая лира

0.2456

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0612

100 Японских йен

1.6102

1 Новозеландский доллар

1.1296

Золото (1 унция)

3439.8735

Серебро (1 унция)

44.1820

Платина (1 унция)

1597.1500

Палладий (1 унция)

3616.8350
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.08.2020)

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