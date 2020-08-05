Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

https://static.report.az/photo/096c8dc4-3ce2-4768-8b52-f0a566dacb4f.jpg https://static.report.az/photo/096c8dc4-3ce2-4768-8b52-f0a566dacb4f.jpg Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 2,0088 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0088 1 Российский рубль 0.0232 1 Австралийский доллар 1.2219 1 Аргентинское песо 0.0234 1 Белорусский рубль 0.6959 1 Бразильский реал 0.3214 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0982 100 Вон Республики Корея 0.1430 1 Чешская крона 0.0769 100 Чилийских песо 0.2203 1 Китайский юань 0.2444 1 Датская крона 0.2696 1 Грузинский лари 0.5538 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 2.2262 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1951 1 Швейцарский франк 1.8635 1 Израильский шекель 0.4977 1 Канадский доллар 1.2794 1 Кувейтский динар 5.5606 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4045 1 Мексиканское песо 0.0753 1 Молдавский лей 0.1024 1 Египетский фунт 0.1064 1 Норвежская крона 0.1873 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4568 1 Сингапурский доллар 1.2399 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3925 1 Турецкая лира 0.2456 1 Тайваньский доллар 0.0579 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0612 100 Японских йен 1.6102 1 Новозеландский доллар 1.1296 Золото (1 унция) 3439.8735 Серебро (1 унция) 44.1820 Платина (1 унция) 1597.1500 Палладий (1 унция) 3616.8350 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (05.08.2020)

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