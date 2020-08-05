Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,35% - до 2,0088 маната, курс рубля упал на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0088
|
1 Российский рубль
|
0.0232
|
1 Австралийский доллар
|
1.2219
|
1 Аргентинское песо
|
0.0234
|
1 Белорусский рубль
|
0.6959
|
1 Бразильский реал
|
0.3214
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0982
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1430
|
1 Чешская крона
|
0.0769
|
100 Чилийских песо
|
0.2203
|
1 Китайский юань
|
0.2444
|
1 Датская крона
|
0.2696
|
1 Грузинский лари
|
0.5538
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2262
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0117
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1951
|
1 Швейцарский франк
|
1.8635
|
1 Израильский шекель
|
0.4977
|
1 Канадский доллар
|
1.2794
|
1 Кувейтский динар
|
5.5606
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0220
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4045
|
1 Мексиканское песо
|
0.0753
|
1 Молдавский лей
|
0.1024
|
1 Египетский фунт
|
0.1064
|
1 Норвежская крона
|
0.1873
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4568
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2399
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3925
|
1 Турецкая лира
|
0.2456
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0579
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0612
|
100 Японских йен
|
1.6102
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1296
|
Золото (1 унция)
|
3439.8735
|
Серебро (1 унция)
|
44.1820
|
Платина (1 унция)
|
1597.1500
|
Палладий (1 унция)
|
3616.8350