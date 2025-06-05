Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9400 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1438 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9400
|
100 российских рублей
|
2,1438
|
1 австралийский доллар
|
1,1038
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9922
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1252
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
1 китайский юань
|
0,2367
|
1 датская крона
|
0,2601
|
1 грузинский лари
|
0,6233
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3031
|
10 000 иранских риалов
|
0,0271
|
1 шведская крона
|
0,1773
|
1 швейцарский франк
|
2,0757
|
1 израильский шекель
|
0,4879
|
1 канадский доллар
|
1,2428
|
1 кувейтский динар
|
5,5506
|
100 казахстанских тенге
|
0,3333
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4813
|
1 молдавский лей
|
0,0986
|
1 норвежская крона
|
0,1681
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6023
|
1 польский злотый
|
0,4532
|
1 румынский лей
|
0,3845
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,3211
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3106
|
1 Турецкая лира
|
0,0432
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1886
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0255
|
Золото
|
5726,7475
|
Серебро
|
58,6002
|
Платина
|
1867,7135
|
Палладий
|
1701,7000