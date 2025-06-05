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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
5 июня 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9400 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,1438 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9400

100 российских рублей

2,1438

1 австралийский доллар

1,1038

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9922

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1252

1 чешская крона

0,0782

1 китайский юань

0,2367

1 датская крона

0,2601

1 грузинский лари

0,6233

1 гонконгский доллар

0,2167

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3031

10 000 иранских риалов

0,0271

1 шведская крона

0,1773

1 швейцарский франк

2,0757

1 израильский шекель

0,4879

1 канадский доллар

1,2428

1 кувейтский динар

5,5506

100 казахстанских тенге

0,3333

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4813

1 молдавский лей

0,0986

1 норвежская крона

0,1681

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6023

1 польский злотый

0,4532

1 румынский лей

0,3845

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3211

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3106

1 Турецкая лира

0,0432

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1886

1 Новозеландский доллар

1,0255

Золото

5726,7475

Серебро

58,6002

Платина

1867,7135

Палладий

1701,7000
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