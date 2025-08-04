О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
4 августа 2025 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,4%, до 1,9675 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1326 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9675

100 российских рублей

2,1326

1 австралийский доллар

1,1019

1 белорусский рубль

0,5774

1 болгарский лев

1,0066

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1229

1 чешская крона

0,0800

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2636

1 грузинский лари

0,6289

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2570

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1759

1 швейцарский франк

2,1109

1 израильский шекель

0,4993

1 канадский доллар

1,2341

1 кувейтский динар

5,5643

100 казахстанских тенге

0,3131

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4939

1 молдавский лей

0,0991

1 норвежская крона

0,1659

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5998

1 польский злотый

0,4606

1 румынский лей

0,3877

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3205

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2998

1 Турецкая лира

0,0418

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1509

1 Новозеландский доллар

1,0054

Золото

5710,3680

Серебро

63,0760

Платина

2227,0255

Палладий

2043,2640
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (04.08.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.08.2025)

Экслюзивные новости

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi