Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,4%, до 1,9675 маната, а курс 100 российских рублей - на 1%, до 2,1326 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9675
|
100 российских рублей
|
2,1326
|
1 австралийский доллар
|
1,1019
|
1 белорусский рубль
|
0,5774
|
1 болгарский лев
|
1,0066
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1229
|
1 чешская крона
|
0,0800
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2636
|
1 грузинский лари
|
0,6289
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2570
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1759
|
1 швейцарский франк
|
2,1109
|
1 израильский шекель
|
0,4993
|
1 канадский доллар
|
1,2341
|
1 кувейтский динар
|
5,5643
|
100 казахстанских тенге
|
0,3131
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4939
|
1 молдавский лей
|
0,0991
|
1 норвежская крона
|
0,1659
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5998
|
1 польский злотый
|
0,4606
|
1 румынский лей
|
0,3877
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3205
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2998
|
1 Турецкая лира
|
0,0418
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1509
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0054
|
Золото
|
5710,3680
|
Серебро
|
63,0760
|
Платина
|
2227,0255
|
Палладий
|
2043,2640