Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05%, до 2,0043 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1553 маната.