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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
3 июля 2025 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,05%, до 2,0043 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5%, до 2,1553 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

2,0043

100 российских рублей

2,1553

1 австралийский доллар

1,1168

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0241

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1250

1 чешская крона

0,0813

1 китайский юань

0,2373

1 датская крона

0,2686

1 грузинский лари

0,6255

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3170

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1784

1 швейцарский франк

2,1469

1 израильский шекель

0,5044

1 канадский доллар

1,2502

1 кувейтский динар

5,5710

100 казахстанских тенге

0,3279

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5009

1 молдавский лей

0,1013

1 норвежская крона

0,1687

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,5990

1 польский злотый

0,4700

1 румынский лей

0,3959

1 сербский динар

0,0171

1 сингапурский доллар

1,3351

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3386

1 Турецкая лира

0,0426

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1819

1 Новозеландский доллар

1,0318

Золото

5696,3090

Серебро

61,9123

Платина

2390,8970

Палладий

1941,0940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.07.2025)

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