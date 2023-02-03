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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,8735 маната, курс рубля на 0,82% - до 0,0242 маната.
Финансы
3 февраля 2023 г. 09:53
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,8517 маната, курс рубля на 0,82% - до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8517

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,2003

1 Аргентинское песо

0,0091

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3371

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0994

100 Вон Республики Корея

0,1384

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2181

1 Китайский юань

0,2520

1 Датская крона

0,2488

1 Грузинский лари

0,6432

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,0755

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1636

1 Швейцарский франк

1,8593

1 Израильский шекель

0,5003

1 Канадский доллар

1,2755

1 Кувейтский динар

5,5717

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1113

1 Малазийский ринггит

0,3984

1 Мексиканское песо

0,0911

1 Молдавский лей

0,0907

1 Египетский фунт

0,0561

1 Норвежская крона

0,1690

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3950

1 Сингапурский доллар

0,2959

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3075

1 Турецкая лира

0,0903

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1649

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3224

1 Новозеландский доллар

1,1002

Золото (1 унция)

3257,4890

Серебро (1 унция)

39,9794

Платина (1 унция)

1742,5680

Палладий (1 унция)

2838,7365
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2023)

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