Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,8517 маната, курс рубля на 0,82% - до 0,0242 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8517
|
1 Российский рубль
|
0,0242
|
1 Австралийский доллар
|
1,2003
|
1 Аргентинское песо
|
0,0091
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3371
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0994
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1384
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2181
|
1 Китайский юань
|
0,2520
|
1 Датская крона
|
0,2488
|
1 Грузинский лари
|
0,6432
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0755
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1636
|
1 Швейцарский франк
|
1,8593
|
1 Израильский шекель
|
0,5003
|
1 Канадский доллар
|
1,2755
|
1 Кувейтский динар
|
5,5717
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3984
|
1 Мексиканское песо
|
0,0911
|
1 Молдавский лей
|
0,0907
|
1 Египетский фунт
|
0,0561
|
1 Норвежская крона
|
0,1690
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3950
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2959
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3075
|
1 Турецкая лира
|
0,0903
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3224
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1002
|
Золото (1 унция)
|
3257,4890
|
Серебро (1 унция)
|
39,9794
|
Платина (1 унция)
|
1742,5680
|
Палладий (1 унция)
|
2838,7365