Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,8735 маната, курс рубля на 0,82% - до 0,0242 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,16% - до 1,8517 маната, курс рубля на 0,82% - до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8517 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,2003 1 Аргентинское песо 0,0091 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3371 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0994 100 Вон Республики Корея 0,1384 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2181 1 Китайский юань 0,2520 1 Датская крона 0,2488 1 Грузинский лари 0,6432 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,0755 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1636 1 Швейцарский франк 1,8593 1 Израильский шекель 0,5003 1 Канадский доллар 1,2755 1 Кувейтский динар 5,5717 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1113 1 Малазийский ринггит 0,3984 1 Мексиканское песо 0,0911 1 Молдавский лей 0,0907 1 Египетский фунт 0,0561 1 Норвежская крона 0,1690 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3950 1 Сингапурский доллар 0,2959 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3075 1 Турецкая лира 0,0903 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1649 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3224 1 Новозеландский доллар 1,1002 Золото (1 унция) 3257,4890 Серебро (1 унция) 39,9794 Платина (1 унция) 1742,5680 Палладий (1 унция) 2838,7365 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (03.02.2023)