Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4% - до 1,7890 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,4% и составил 1,5962 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7890 100 российских рублей 1,5962 1 австралийский доллар 1,1044 1 белорусский рубль 0,4961 1 болгарский лев 0,9182 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1211 1 чешская крона 0,0708 1 китайский юань 0,2339 1 датская крона 0,2399 1 грузинский лари 0,6050 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0201 1 британский фунт 2,1577 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1551 1 швейцарский франк 1,9214 1 израильский шекель 0,4683 1 канадский доллар 1,2114 1 кувейтский динар 5,5319 100 казахстанских тенге 0,3290 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4320 1 молдавский лей 0,0932 1 норвежская крона 0,1532 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6116 1 польский злотый 0,4160 1 румынский лей 0,3594 1 сербский динар 0,0154 1 сингапурский доллар 1,2638 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2336 1 Турецкая лира 0,0490 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1294 1 Новозеландский доллар 1,0024 Золото 4468,4330 Серебро 51,2924 Платина 1600,4650 Палладий 1649,6800 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.12.2024)