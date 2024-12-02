Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4% - до 1,7890 маната, курс 100 российских рублей повысился на 1,4% и составил 1,5962 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7890
|
100 российских рублей
|
1,5962
|
1 австралийский доллар
|
1,1044
|
1 белорусский рубль
|
0,4961
|
1 болгарский лев
|
0,9182
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1211
|
1 чешская крона
|
0,0708
|
1 китайский юань
|
0,2339
|
1 датская крона
|
0,2399
|
1 грузинский лари
|
0,6050
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,1577
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1551
|
1 швейцарский франк
|
1,9214
|
1 израильский шекель
|
0,4683
|
1 канадский доллар
|
1,2114
|
1 кувейтский динар
|
5,5319
|
100 казахстанских тенге
|
0,3290
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4320
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1532
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6116
|
1 польский злотый
|
0,4160
|
1 румынский лей
|
0,3594
|
1 сербский динар
|
0,0154
|
1 сингапурский доллар
|
1,2638
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2336
|
1 Турецкая лира
|
0,0490
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1294
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0024
|
Золото
|
4468,4330
|
Серебро
|
51,2924
|
Платина
|
1600,4650
|
Палладий
|
1649,6800