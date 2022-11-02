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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 ноября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,6802, курс рубля - на 2,18%, до 0,0269 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6802

1 Российский рубль

0,0269

1 Австралийский доллар

1,0900

1 Аргентинское песо

0,0108

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3303

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0938

100 Вон Республики Корея

0,1199

1 Чешская крона

0,0687

100 Чилийских песо

0,1802

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2257

1 Грузинский лари

0,6161

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9562

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1545

1 Швейцарский франк

1,7020

1 Израильский шекель

0,4808

1 Канадский доллар

1,2497

1 Кувейтский динар

5,4880

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3586

1 Мексиканское песо

0,0862

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0702

1 Норвежская крона

0,1646

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3574

1 Сингапурский доллар

1,2032

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1857

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1667

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1520

1 Новозеландский доллар

0,9966

Золото (1 унция)

2805,9605

Серебро (1 унция)

33,3730

Платина (1 унция)

1619,6155

Палладий (1 унция)

3223,8800
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.11.2022)

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