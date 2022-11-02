Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,6802, курс рубля - на 2,18%, до 0,0269 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6802
|
1 Российский рубль
|
0,0269
|
1 Австралийский доллар
|
1,0900
|
1 Аргентинское песо
|
0,0108
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3303
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0938
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1199
|
1 Чешская крона
|
0,0687
|
100 Чилийских песо
|
0,1802
|
1 Китайский юань
|
0,2337
|
1 Датская крона
|
0,2257
|
1 Грузинский лари
|
0,6161
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9562
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1545
|
1 Швейцарский франк
|
1,7020
|
1 Израильский шекель
|
0,4808
|
1 Канадский доллар
|
1,2497
|
1 Кувейтский динар
|
5,4880
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3586
|
1 Мексиканское песо
|
0,0862
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0702
|
1 Норвежская крона
|
0,1646
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3574
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2032
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1857
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1667
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1520
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9966
|
Золото (1 унция)
|
2805,9605
|
Серебро (1 унция)
|
33,3730
|
Платина (1 унция)
|
1619,6155
|
Палладий (1 унция)
|
3223,8800