Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,22%, до 1,6802, курс рубля - на 2,18%, до 0,0269 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6802 1 Российский рубль 0,0269 1 Австралийский доллар 1,0900 1 Аргентинское песо 0,0108 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3303 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0938 100 Вон Республики Корея 0,1199 1 Чешская крона 0,0687 100 Чилийских песо 0,1802 1 Китайский юань 0,2337 1 Датская крона 0,2257 1 Грузинский лари 0,6161 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9562 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1545 1 Швейцарский франк 1,7020 1 Израильский шекель 0,4808 1 Канадский доллар 1,2497 1 Кувейтский динар 5,4880 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3586 1 Мексиканское песо 0,0862 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0702 1 Норвежская крона 0,1646 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3574 1 Сингапурский доллар 1,2032 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1857 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1667 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1520 1 Новозеландский доллар 0,9966 Золото (1 унция) 2805,9605 Серебро (1 унция) 33,3730 Платина (1 унция) 1619,6155 Палладий (1 унция) 3223,8800 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.11.2022)