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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
2 сентября 2022 г. 09:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4%, до 1,6948 маната, курс рубля вырос на 1,8%, до 0,0284 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6948

1 Российский рубль

0,0284

1 Австралийский доллар

1,1539

1 Аргентинское песо

0,0122

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3243

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0983

100 Вон Республики Корея

0,1253

1 Чешская крона

0,0692

100 Чилийских песо

0,1898

1 Китайский юань

0,2463

1 Датская крона

0,2279

1 Грузинский лари

0,5872

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

1,9638

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1578

1 Швейцарский франк

1,7332

1 Израильский шекель

0,5030

1 Канадский доллар

1,2923

1 Кувейтский динар

5,5113

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3791

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0885

1 Норвежская крона

0,1695

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3593

1 Сингапурский доллар

1,2126

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2132

1 Турецкая лира

0,0933

1 Тайваньский доллар

0,0556

1 Таджикский сомони

0,1665

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2111

1 Новозеландский доллар

1,0298

Золото (1 унция)

2888,8185

Серебро (1 унция)

30,3646

Платина (1 унция)

1417,1965

Палладий (1 унция)

3467,6940
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2022)

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