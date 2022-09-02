Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4%, до 1,6948 маната, курс рубля вырос на 1,8%, до 0,0284 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6948
|
1 Российский рубль
|
0,0284
|
1 Австралийский доллар
|
1,1539
|
1 Аргентинское песо
|
0,0122
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3243
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0983
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1253
|
1 Чешская крона
|
0,0692
|
100 Чилийских песо
|
0,1898
|
1 Китайский юань
|
0,2463
|
1 Датская крона
|
0,2279
|
1 Грузинский лари
|
0,5872
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9638
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1578
|
1 Швейцарский франк
|
1,7332
|
1 Израильский шекель
|
0,5030
|
1 Канадский доллар
|
1,2923
|
1 Кувейтский динар
|
5,5113
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3791
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0885
|
1 Норвежская крона
|
0,1695
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3593
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2126
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2132
|
1 Турецкая лира
|
0,0933
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0556
|
1 Таджикский сомони
|
0,1665
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2111
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0298
|
Золото (1 унция)
|
2888,8185
|
Серебро (1 унция)
|
30,3646
|
Платина (1 унция)
|
1417,1965
|
Палладий (1 унция)
|
3467,6940