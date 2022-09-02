Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,4%, до 1,6948 маната, курс рубля вырос на 1,8%, до 0,0284 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6948 1 Российский рубль 0,0284 1 Австралийский доллар 1,1539 1 Аргентинское песо 0,0122 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3243 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0983 100 Вон Республики Корея 0,1253 1 Чешская крона 0,0692 100 Чилийских песо 0,1898 1 Китайский юань 0,2463 1 Датская крона 0,2279 1 Грузинский лари 0,5872 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 1,9638 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1578 1 Швейцарский франк 1,7332 1 Израильский шекель 0,5030 1 Канадский доллар 1,2923 1 Кувейтский динар 5,5113 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0209 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3791 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0885 1 Норвежская крона 0,1695 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3593 1 Сингапурский доллар 1,2126 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2132 1 Турецкая лира 0,0933 1 Тайваньский доллар 0,0556 1 Таджикский сомони 0,1665 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2111 1 Новозеландский доллар 1,0298 Золото (1 унция) 2888,8185 Серебро (1 унция) 30,3646 Платина (1 унция) 1417,1965 Палладий (1 унция) 3467,6940 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (02.09.2022)