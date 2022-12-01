Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7745 маната, курс рубля снизился на 0,7 % - до 0,0277 маната.

https://static.report.az/photo/09b1292b-817d-3b68-afb9-8c2c81cba06c.jpg https://static.report.az/photo/09b1292b-817d-3b68-afb9-8c2c81cba06c.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7745 маната, курс рубля снизился на 0,7 % - до 0,0277 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7745 1 Российский рубль 0,0277 1 Австралийский доллар 1,1573 1 Аргентинское песо 0,0102 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3275 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0992 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1902 1 Китайский юань 0,2406 1 Датская крона 0,2386 1 Грузинский лари 0,6273 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0210 1 Британский фунт стерлингов 2,0563 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1625 1 Швейцарский франк 1,8026 1 Израильский шекель 0,4982 1 Канадский доллар 1,2669 1 Кувейтский динар 5,5330 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3857 1 Мексиканское песо 0,0883 1 Молдавский лей 0,0873 1 Египетский фунт 0,0692 1 Норвежская крона 0,1732 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3796 1 Сингапурский доллар 1,2511 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2352 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0555 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2435 1 Новозеландский доллар 1,0753 Золото (1 унция) 3025,2010 Серебро (1 унция) 37,9457 Платина (1 унция) 1776,1855 Палладий (1 унция) 3251,2585 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.12.2022)