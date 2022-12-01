Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7745 маната, курс рубля снизился на 0,7 % - до 0,0277 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7745
|
1 Российский рубль
|
0,0277
|
1 Австралийский доллар
|
1,1573
|
1 Аргентинское песо
|
0,0102
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3275
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0992
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1304
|
1 Чешская крона
|
0,0729
|
100 Чилийских песо
|
0,1902
|
1 Китайский юань
|
0,2406
|
1 Датская крона
|
0,2386
|
1 Грузинский лари
|
0,6273
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0210
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0563
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1625
|
1 Швейцарский франк
|
1,8026
|
1 Израильский шекель
|
0,4982
|
1 Канадский доллар
|
1,2669
|
1 Кувейтский динар
|
5,5330
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3857
|
1 Мексиканское песо
|
0,0883
|
1 Молдавский лей
|
0,0873
|
1 Египетский фунт
|
0,0692
|
1 Норвежская крона
|
0,1732
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3796
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2511
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2352
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0555
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2435
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0753
|
Золото (1 унция)
|
3025,2010
|
Серебро (1 унция)
|
37,9457
|
Платина (1 унция)
|
1776,1855
|
Палладий (1 унция)
|
3251,2585