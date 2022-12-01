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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7745 маната, курс рубля снизился на 0,7 % - до 0,0277 маната.
Финансы
1 декабря 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,7745 маната, курс рубля снизился на 0,7 % - до 0,0277 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7745

1 Российский рубль

0,0277

1 Австралийский доллар

1,1573

1 Аргентинское песо

0,0102

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3275

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0992

100 Вон Республики Корея

0,1304

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1902

1 Китайский юань

0,2406

1 Датская крона

0,2386

1 Грузинский лари

0,6273

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0210

1 Британский фунт стерлингов

2,0563

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1625

1 Швейцарский франк

1,8026

1 Израильский шекель

0,4982

1 Канадский доллар

1,2669

1 Кувейтский динар

5,5330

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3857

1 Мексиканское песо

0,0883

1 Молдавский лей

0,0873

1 Египетский фунт

0,0692

1 Норвежская крона

0,1732

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3796

1 Сингапурский доллар

1,2511

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2352

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0555

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2435

1 Новозеландский доллар

1,0753

Золото (1 унция)

3025,2010

Серебро (1 унция)

37,9457

Платина (1 унция)

1776,1855

Палладий (1 унция)

3251,2585
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.12.2022)

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