Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0064, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0232 маната.