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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021) Валюта
Финансы
1 сентября 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0064, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0064

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2441

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6785

1 Бразильский реал

0,3300

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1171

100 Вон Республики Корея

0,1469

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2196

1 Китайский юань

0, 2630

1 Датская крона

0,2698

1 Грузинский лари

0, 5468

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3355

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1970

1 Швейцарский франк

1,8518

1 Израильский шекель

0, 5300

1 Канадский доллар

1,3472

1 Кувейтский динар

5,6521

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4101

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1955

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4434

1 Сингапурский доллар

1,2637

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4212

1 Турецкая лира

0,2042

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5427

1 Новозеландский доллар

1,1981

Золото (1 унция)

3084,6160

Серебро (1 унция)

40,6297

Платина (1 унция)

1723,4430

Палладий (1 унция)

4208,3925
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (01.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2021)

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