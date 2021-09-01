Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0064, курс рубля повысился на 0,4% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0064
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2441
|
1 Аргентинское песо
|
0,0174
|
1 Белорусский рубль
|
0,6785
|
1 Бразильский реал
|
0,3300
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1171
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1469
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2196
|
1 Китайский юань
|
0, 2630
|
1 Датская крона
|
0,2698
|
1 Грузинский лари
|
0, 5468
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3355
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1970
|
1 Швейцарский франк
|
1,8518
|
1 Израильский шекель
|
0, 5300
|
1 Канадский доллар
|
1,3472
|
1 Кувейтский динар
|
5,6521
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4101
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1955
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4434
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2637
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4212
|
1 Турецкая лира
|
0,2042
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5427
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1981
|
Золото (1 унция)
|
3084,6160
|
Серебро (1 унция)
|
40,6297
|
Платина (1 унция)
|
1723,4430
|
Палладий (1 унция)
|
4208,3925