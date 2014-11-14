Курсы валют Центрального банка Азербайджана

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/
https://report.az/storage/news/e3e6d1f3a3168b3f245d5b1cbdc5daf2/ebc771b3-dedd-449b-bee1-9ad87baa1832_292.jpg
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7843
|1 Евро
|0.9763
|1 Российский рубль
|0.0168
|1 Австралийский доллар
|0.6819
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3029
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2135
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0699
|100 Вон Республики Корея
|0.0714
|1 Чешская крона
|0.0353
|100 Чилийских песо
|0.1317
|1 Китайский юань
|0.1280
|1 Датская крона
|0.1312
|1 Грузинский лари
|0.4454
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2292
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1054
|1 Швейцарский франк
|0.8124
|1 Израильский шекель
|0.2058
|1 Канадский доллар
|0.6893
|1 Кувейтский динар
|2.6920
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2828
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2347
|1 Мексиканское песо
|0.0576
|1 Молдавский лей
|0.0526
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1153
|100 Узбекских сум
|0.0328
|1 Польский злотый
|0.2304
|1 Сингапурский доллар
|0.6061
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1503
|1 Турецкая лира
|0.3495
|1 Тайваньский доллар
|0.0256
|1 Таджикский сомони
|0.1511
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японских йен
|0.6760
|1 Новозеландский доллар
|0.6154
|Золото (1 унция)
|911.1605
|Серебро (1 унция)
|12.1916
|Платина (1 унция)
|941.9443
|Палладий (1 унция)
|604.6953
Economic DepartmentАвтор новости