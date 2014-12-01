Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2014)

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9770
|1 Российский рубль
|0.0156
|1 Австралийский доллар
|0.6632
|1 Аргентинское песо
|0.0920
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3057
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0706
|100 Вон Республики Корея
|0.0704
|1 Чешская крона
|0.0354
|100 Чилийских песо
|0.1286
|1 Китайский юань
|0.1276
|1 Датская крона
|0.1313
|1 Грузинский лари
|0.4247
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0125
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.2251
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1053
|1 Швейцарский франк
|0.8119
|1 Израильский шекель
|0.2013
|1 Канадский доллар
|0.6865
|1 Кувейтский динар
|2.6923
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2827
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2283
|1 Мексиканское песо
|0.0564
|1 Молдавский лей
|0.0523
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1115
|100 Узбекских сум
|0.0327
|1 Польский злотый
|0.2337
|1 Сингапурский доллар
|0.5996
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1485
|1 Турецкая лира
|0.3527
|1 Тайваньский доллар
|0.0253
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый Туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0522
|100 Японских йен
|0.6600
|1 Новозеландский доллар
|0.6136
|Золото (1 унция)
|927.7491
|Серебро (1 унция)
|11.7154
|Платина (1 унция)
|945.2020
|Палладий (1 унция)
|634.5796
Tural İbadlıАвтор новости