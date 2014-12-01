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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.12.2014)

    1 доллар - 0,7844 манатов

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9770
    1 Российский рубль 0.0156
    1 Австралийский доллар 0.6632
    1 Аргентинское песо 0.0920
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3057
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0706
    100 Вон Республики Корея 0.0704
    1 Чешская крона 0.0354
    100 Чилийских песо 0.1286
    1 Китайский юань 0.1276
    1 Датская крона 0.1313
    1 Грузинский лари 0.4247
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0125
    1 Английский Фунт стерлинг 1.2251
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1053
    1 Швейцарский франк 0.8119
    1 Израильский шекель 0.2013
    1 Канадский доллар 0.6865
    1 Кувейтский динар 2.6923
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2827
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2283
    1 Мексиканское песо 0.0564
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1115
    100 Узбекских сум 0.0327
    1 Польский злотый 0.2337
    1 Сингапурский доллар 0.5996
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1485
    1 Турецкая лира 0.3527
    1 Тайваньский доллар 0.0253
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый Туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0522
    100 Японских йен 0.6600
    1 Новозеландский доллар 0.6136
    Золото (1 унция) 927.7491
    Серебро (1 унция) 11.7154
    Платина (1 унция) 945.2020
    Палладий (1 унция) 634.5796
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