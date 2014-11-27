​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2014)

1 доллар США - 0.7844 манатов

27 ноября, 2014 09:56

https://report.az/storage/news/6e3e2416145892cf0658ac330bb493ad/dc7319d7-20c7-4374-ad6f-e42f483ba5b3_292.jpg Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.9812 1 Российский рубль 0.0165 1 Австралийский доллар 0.6743 1 Аргентинское песо 0.0920 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3136 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0716 100 Вон Республики Корея 0.0713 1 Чешская крона 0.0356 100 Чилийских песо 0.1309 1 Китайский юань 0.1278 1 Датская крона 0.1319 1 Грузинский лари 0.4293 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0127 1 Английский Фунт стерлинг 1.2388 100 Индонезийских рупий 0.0064 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1060 1 Швейцарский франк 0.8161 1 Израильский шекель 0.2026 1 Канадский доллар 0.6965 1 Кувейтский динар 2.6946 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2842 100 Ливанских фунтов 0.0518 1 Малазийский ринггит 0.2344 1 Мексиканское песо 0.0572 1 Молдавский лей 0.0523 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1149 100 Узбекских сум 0.0327 1 Польский злотый 0.2347 1 Сингапурский доллар 0.6045 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1485 1 Турецкая лира 0.3547 1 Тайваньский доллар 0.0254 1 Таджикский сомони 0.1500 1 Новый Туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0519 100 Японских йен 0.6685 1 Новозеландский доллар 0.6209 Золото (1 унция) 939.3190 Серебро (1 унция) 12.7404 Платина (1 унция) 957.7524 Палладий (1 унция) 625.9512 Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/

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