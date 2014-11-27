​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2014)

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/
https://report.az/storage/news/6e3e2416145892cf0658ac330bb493ad/dc7319d7-20c7-4374-ad6f-e42f483ba5b3_292.jpg
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9812
|1 Российский рубль
|0.0165
|1 Австралийский доллар
|0.6743
|1 Аргентинское песо
|0.0920
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.3136
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0716
|100 Вон Республики Корея
|0.0713
|1 Чешская крона
|0.0356
|100 Чилийских песо
|0.1309
|1 Китайский юань
|0.1278
|1 Датская крона
|0.1319
|1 Грузинский лари
|0.4293
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0127
|1 Английский Фунт стерлинг
|1.2388
|100 Индонезийских рупий
|0.0064
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1060
|1 Швейцарский франк
|0.8161
|1 Израильский шекель
|0.2026
|1 Канадский доллар
|0.6965
|1 Кувейтский динар
|2.6946
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2842
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2344
|1 Мексиканское песо
|0.0572
|1 Молдавский лей
|0.0523
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1149
|100 Узбекских сум
|0.0327
|1 Польский злотый
|0.2347
|1 Сингапурский доллар
|0.6045
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1485
|1 Турецкая лира
|0.3547
|1 Тайваньский доллар
|0.0254
|1 Таджикский сомони
|0.1500
|1 Новый Туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0519
|100 Японских йен
|0.6685
|1 Новозеландский доллар
|0.6209
|Золото (1 унция)
|939.3190
|Серебро (1 унция)
|12.7404
|Платина (1 унция)
|957.7524
|Палладий (1 унция)
|625.9512
Economic DepartmentАвтор новости