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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2014)

    1 доллар США - 0.7844 манатов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/
    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.9812
    1 Российский рубль 0.0165
    1 Австралийский доллар 0.6743
    1 Аргентинское песо 0.0920
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.3136
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0716
    100 Вон Республики Корея 0.0713
    1 Чешская крона 0.0356
    100 Чилийских песо 0.1309
    1 Китайский юань 0.1278
    1 Датская крона 0.1319
    1 Грузинский лари 0.4293
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0127
    1 Английский Фунт стерлинг 1.2388
    100 Индонезийских рупий 0.0064
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1060
    1 Швейцарский франк 0.8161
    1 Израильский шекель 0.2026
    1 Канадский доллар 0.6965
    1 Кувейтский динар 2.6946
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2842
    100 Ливанских фунтов 0.0518
    1 Малазийский ринггит 0.2344
    1 Мексиканское песо 0.0572
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1149
    100 Узбекских сум 0.0327
    1 Польский злотый 0.2347
    1 Сингапурский доллар 0.6045
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1485
    1 Турецкая лира 0.3547
    1 Тайваньский доллар 0.0254
    1 Таджикский сомони 0.1500
    1 Новый Туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0519
    100 Японских йен 0.6685
    1 Новозеландский доллар 0.6209
    Золото (1 унция) 939.3190
    Серебро (1 унция) 12.7404
    Платина (1 унция) 957.7524
    Палладий (1 унция) 625.9512
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