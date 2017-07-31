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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7009 маната

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43% - до 1,9963 маната. Курс рубля понизился на 0,35% и составил 0,0285 маната:

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.7009
    1 Евро1.9963
    1 Российский рубль0.0285
    1 Австралийский доллар1.3571
    1 Аргентинское песо0.0956
    1 Белорусский рубль0.8774
    1 Бразильский реал0.5430
    1 Дирхам ОАЭ0.4631
    1 Южноафриканский рэнд0.1308
    100 Вон Республики Корея0.1517
    1 Чешская крона0.0766
    100 Чилийских песо0.2602
    1 Китайский юань0.2528
    1 Датская крона0.2685
    1 Грузинский лари0.7075
    1 Гонконгский доллар0.2178
    1 Индийская рупия0.0265
    1 Английский фунт стерлингов2.2326
    100 Индонезийских рупий0.0128
    100 Иранских риалов0.0047
    1 Шведская крона0.2095
    1 Швейцарский франк1.7564
    1 Израильский шекель0.4780
    1 Канадский доллар1.3639
    1 Кувейтский динар5.6405
    1 Казахстанский тенге0.0052
    1 Киргизский сом0.0246
    100 Ливанских фунтов0.1128
    1 Малазийский ринггит0.3975
    1 Мексиканское песо0.0957
    1 Молдавский лей0.0941
    1 Египетский фунт0.0950
    1 Норвежская крона0.2149
    100 Узбекских сум0.0418
    1 Польский злотый0.4690
    1 Сингапурский доллар1.2529
    1 Саудовский риал0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования)2.3907
    1 Турецкая лира0.4815
    1 Тайваньский доллар0.0563
    1 Таджикский сомони0.1931
    1 Новый туркменский манат0.4867
    1 Украинская гривна0.0656
    100 Японских йен1.5391
    1 Новозеландский доллар1.2770
    Золото (1 унция)2145,4684
    Серебро (1 унция)28,4186
    Платина (1 унция)1576,7343
    Палладий (1 унция)1488,2875
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