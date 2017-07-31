Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2017)

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43% - до 1,9963 маната. Курс рубля понизился на 0,35% и составил 0,0285 маната:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|1.9963
|1 Российский рубль
|0.0285
|1 Австралийский доллар
|1.3571
|1 Аргентинское песо
|0.0956
|1 Белорусский рубль
|0.8774
|1 Бразильский реал
|0.5430
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1308
|100 Вон Республики Корея
|0.1517
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2602
|1 Китайский юань
|0.2528
|1 Датская крона
|0.2685
|1 Грузинский лари
|0.7075
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2326
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2095
|1 Швейцарский франк
|1.7564
|1 Израильский шекель
|0.4780
|1 Канадский доллар
|1.3639
|1 Кувейтский динар
|5.6405
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3975
|1 Мексиканское песо
|0.0957
|1 Молдавский лей
|0.0941
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2149
|100 Узбекских сум
|0.0418
|1 Польский злотый
|0.4690
|1 Сингапурский доллар
|1.2529
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3907
|1 Турецкая лира
|0.4815
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5391
|1 Новозеландский доллар
|1.2770
|Золото (1 унция)
|2145,4684
|Серебро (1 унция)
|28,4186
|Платина (1 унция)
|1576,7343
|Палладий (1 унция)
|1488,2875
Namiq HüseynovАвтор новости
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