Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2017)

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,43% - до 1,9963 маната. Курс рубля понизился на 0,35% и составил 0,0285 маната:

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 1.9963 1 Российский рубль 0.0285 1 Австралийский доллар 1.3571 1 Аргентинское песо 0.0956 1 Белорусский рубль 0.8774 1 Бразильский реал 0.5430 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1308 100 Вон Республики Корея 0.1517 1 Чешская крона 0.0766 100 Чилийских песо 0.2602 1 Китайский юань 0.2528 1 Датская крона 0.2685 1 Грузинский лари 0.7075 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2326 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2095

1 Швейцарский франк 1.7564 1 Израильский шекель 0.4780 1 Канадский доллар 1.3639 1 Кувейтский динар 5.6405 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3975 1 Мексиканское песо 0.0957 1 Молдавский лей 0.0941 1 Египетский фунт 0.0950 1 Норвежская крона 0.2149 100 Узбекских сум 0.0418 1 Польский злотый 0.4690 1 Сингапурский доллар 1.2529 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3907 1 Турецкая лира 0.4815 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5391 1 Новозеландский доллар 1.2770 Золото (1 унция) 2145,4684 Серебро (1 унция) 28,4186 Платина (1 унция) 1576,7343 Палладий (1 унция) 1488,2875