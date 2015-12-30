Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2015)

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал и составил 1,5594 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7046 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0216 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5594 1 Евро 1.7046 1 Российский рубль 0.0216 1 Австралийский доллар 1.1365 1 Аргентинское песо 0.1199 100 Белорусских рублей 0.0084 1 Бразильский реал 0.4033 1 Дирхам ОАЭ 0.4245 1 Южноафриканский рэнд 0.1017 100 Вон Республики Корея 0.1328 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2201 1 Китайский юань 0.2403 1 Датская крона 0.2284 1 Грузинский лари 0.6511 1 Гонконгский доллар 0.2012 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.3133 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1862 1 Швейцарский франк 1.5709 1 Израильский шекель 0.4000 1 Канадский доллар 1.1264 1 Кувейтский динар 5.1406 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0203 100 Ливанских фунтов 0.1034 1 Малазийский ринггит 0.3633 1 Мексиканское песо 0.0903 1 Молдавский лей 0.0791 1 Египетский фунт 0.1992 1 Норвежская крона 0.1788 100 Узбекских сум 0.0561 1 Польский злотый 0.4026 1 Сингапурский доллар 1.1026 1 Саудовский риал 0.4158 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1661 1 Турецкая лира 0.5358 1 Тайваньский доллар 0.0473 1 Таджикский сомони 0.2352 1 Новый туркменский манат 0.4586 1 Украинская гривна 0.0655 100 Японских йен 1.2946 1 Новозеландский доллар 1.0689 Золото (1 унция) 1668,7139 Серебро (1 унция) 21,8004 Платина (1 унция) 1395,6630 Палладий (1 унция) 870,1452