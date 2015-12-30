Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2015)

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал и составил 1,5594 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7046 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0216 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5594
|1 Евро
|1.7046
|1 Российский рубль
|0.0216
|1 Австралийский доллар
|1.1365
|1 Аргентинское песо
|0.1199
|100 Белорусских рублей
|0.0084
|1 Бразильский реал
|0.4033
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4245
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1017
|100 Вон Республики Корея
|0.1328
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2201
|1 Китайский юань
|0.2403
|1 Датская крона
|0.2284
|1 Грузинский лари
|0.6511
|1 Гонконгский доллар
|0.2012
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3133
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1862
|1 Швейцарский франк
|1.5709
|1 Израильский шекель
|0.4000
|1 Канадский доллар
|1.1264
|1 Кувейтский динар
|5.1406
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0203
|100 Ливанских фунтов
|0.1034
|1 Малазийский ринггит
|0.3633
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.0791
|1 Египетский фунт
|0.1992
|1 Норвежская крона
|0.1788
|100 Узбекских сум
|0.0561
|1 Польский злотый
|0.4026
|1 Сингапурский доллар
|1.1026
|1 Саудовский риал
|0.4158
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1661
|1 Турецкая лира
|0.5358
|1 Тайваньский доллар
|0.0473
|1 Таджикский сомони
|0.2352
|1 Новый туркменский манат
|0.4586
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.2946
|1 Новозеландский доллар
|1.0689
|Золото (1 унция)
|1668,7139
|Серебро (1 унция)
|21,8004
|Платина (1 унция)
|1395,6630
|Палладий (1 унция)
|870,1452
Tural İbadlıАвтор новости
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