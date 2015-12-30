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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2015)

    1 доллар - 1,5594 маната

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал и составил 1,5594 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,28% и составил 1,7046 маната. Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0216 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5594
    1 Евро 1.7046
    1 Российский рубль 0.0216
    1 Австралийский доллар 1.1365
    1 Аргентинское песо 0.1199
    100 Белорусских рублей 0.0084
    1 Бразильский реал 0.4033
    1 Дирхам ОАЭ 0.4245
    1 Южноафриканский рэнд 0.1017
    100 Вон Республики Корея 0.1328
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2201
    1 Китайский юань 0.2403
    1 Датская крона 0.2284
    1 Грузинский лари 0.6511
    1 Гонконгский доллар 0.2012
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.3133
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1862
    1 Швейцарский франк 1.5709
    1 Израильский шекель 0.4000
    1 Канадский доллар 1.1264
    1 Кувейтский динар 5.1406
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0203
    100 Ливанских фунтов 0.1034
    1 Малазийский ринггит 0.3633
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.0791
    1 Египетский фунт 0.1992
    1 Норвежская крона 0.1788
    100 Узбекских сум 0.0561
    1 Польский злотый 0.4026
    1 Сингапурский доллар 1.1026
    1 Саудовский риал 0.4158
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1661
    1 Турецкая лира 0.5358
    1 Тайваньский доллар 0.0473
    1 Таджикский сомони 0.2352
    1 Новый туркменский манат 0.4586
    1 Украинская гривна 0.0655
    100 Японских йен 1.2946
    1 Новозеландский доллар 1.0689
    Золото (1 унция) 1668,7139
    Серебро (1 унция) 21,8004
    Платина (1 унция) 1395,6630
    Палладий (1 унция) 870,1452
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