Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2018)

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9348 маната, курс рубля вырос на 0,39%, до 0,0259 маната.