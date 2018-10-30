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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2018)

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9348 маната, курс рубля вырос на 0,39%, до 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9348
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2056
    1 Аргентинское песо 0.0461
    1 Белорусский рубль 0.8054
    1 Бразильский реал 0.4570
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1160
    100 Вон Республики Корея 0.1492
    1 Чешская крона 0.0748
    100 Чилийских песо 0.2463
    1 Китайский юань 0.2439
    1 Датская крона 0.2593
    1 Грузинский лари 0.6304
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.1771
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1860
    1 Швейцарский франк 1.6995
    1 Израильский шекель 0.4581
    1 Канадский доллар 1.2964
    1 Кувейтский динар 5.5979
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4066
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.0993
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2029
    100 Узбекских сум 0.0206
    1 Польский злотый 0.4470
    1 Сингапурский доллар 1.2293
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3553
    1 Турецкая лира 0.3064
    1 Тайваньский доллар 0.0549
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.5084
    1 Новозеландский доллар 1.1134
    Золото (1 унция) 2087.4130
    Серебро (1 унция) 24.6736
    Платина (1 унция) 1420.8770
    Палладий (1 унция) 1864.6025
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