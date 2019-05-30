Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8938 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8938
|1 Российский рубль
|0.0262
|1 Австралийский доллар
|1.1785
|1 Аргентинское песо
|0.0383
|1 Белорусский рубль
|0.8125
|1 Бразильский реал
|0.4277
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1163
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2408
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2536
|1 Грузинский лари
|0.6066
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1480
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1781
|1 Швейцарский франк
|1.6879
|1 Израильский шекель
|0.4705
|1 Канадский доллар
|1.2585
|1 Кувейтский динар
|5.5845
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4051
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0937
|1 Египетский фунт
|0.1011
|1 Норвежская крона
|0.1945
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4410
|1 Сингапурский доллар
|1.2331
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3431
|1 Турецкая лира
|0.2826
|1 Тайваньский доллар
|0.0539
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5500
|1 Новозеландский доллар
|1.1093
|Золото (1 унция)
|2172.5065
|Серебро (1 унция)
|24.4624
|Платина (1 унция)
|1347.5050
|Палладий (1 унция)
|2277.2605
Economic DepartmentАвтор новости