Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8938 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8938 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1785 1 Аргентинское песо 0.0383 1 Белорусский рубль 0.8125 1 Бразильский реал 0.4277 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1163 100 Вон Республики Корея 0.1431 1 Чешская крона 0.0732 100 Чилийских песо 0.2408 1 Китайский юань 0.2460 1 Датская крона 0.2536 1 Грузинский лари 0.6066 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Британский фунт стерлингов 2.1480 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1781 1 Швейцарский франк 1.6879 1 Израильский шекель 0.4705 1 Канадский доллар 1.2585 1 Кувейтский динар 5.5845 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4051 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0937 1 Египетский фунт 0.1011 1 Норвежская крона 0.1945 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4410 1 Сингапурский доллар 1.2331 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3431 1 Турецкая лира 0.2826 1 Тайваньский доллар 0.0539 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5500 1 Новозеландский доллар 1.1093 Золото (1 унция) 2172.5065 Серебро (1 унция) 24.4624 Платина (1 унция) 1347.5050 Палладий (1 унция) 2277.2605