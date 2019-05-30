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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,23% - до 1,8938 маната, курс рубля - на 0,38% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8938
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1785
1 Аргентинское песо 0.0383
1 Белорусский рубль 0.8125
1 Бразильский реал 0.4277
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1431
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2408
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2536
1 Грузинский лари 0.6066
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Британский фунт стерлингов 2.1480
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1781
1 Швейцарский франк 1.6879
1 Израильский шекель 0.4705
1 Канадский доллар 1.2585
1 Кувейтский динар 5.5845
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0235
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4051
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0937
1 Египетский фунт 0.1011
1 Норвежская крона 0.1945
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4410
1 Сингапурский доллар 1.2331
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3431
1 Турецкая лира 0.2826
1 Тайваньский доллар 0.0539
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5500
1 Новозеландский доллар 1.1093
Золото (1 унция) 2172.5065
Серебро (1 унция) 24.4624
Платина (1 унция) 1347.5050
Палладий (1 унция) 2277.2605
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