Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2017)

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,46% - до 2,0147 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0147 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.2896 1 Аргентинское песо 0.0979 1 Белорусский рубль 0.8501 1 Бразильский реал 0.5290 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1242 100 Вон Республики Корея 0.1571 1 Чешская крона 0.0790 100 Чилийских песо 0.2650 1 Китайский юань 0.2576 1 Датская крона 0.2707 1 Грузинский лари 0.6239 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2718 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2034 1 Швейцарский франк 1.7261 1 Израильский шекель 0.4843 1 Канадский доллар 1.3261 1 Кувейтский динар 5.6352 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4140 1 Мексиканское песо 0.0917 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2062 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4793 1 Сингапурский доллар 1.2630 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4098 1 Турецкая лира 0.4283 1 Тайваньский доллар 0.0567 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.5246 1 Новозеландский доллар 1.1723 Золото (1 унция) 2202,9216 Серебро (1 унция) 28,7249 Платина (1 унция) 1615,7835 Палладий (1 унция) 1745,5097