Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2017)

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,46% - до 2,0147 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0147
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2896
|1 Аргентинское песо
|0.0979
|1 Белорусский рубль
|0.8501
|1 Бразильский реал
|0.5290
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1242
|100 Вон Республики Корея
|0.1571
|1 Чешская крона
|0.0790
|100 Чилийских песо
|0.2650
|1 Китайский юань
|0.2576
|1 Датская крона
|0.2707
|1 Грузинский лари
|0.6239
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2718
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2034
|1 Швейцарский франк
|1.7261
|1 Израильский шекель
|0.4843
|1 Канадский доллар
|1.3261
|1 Кувейтский динар
|5.6352
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4140
|1 Мексиканское песо
|0.0917
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2062
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4793
|1 Сингапурский доллар
|1.2630
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4098
|1 Турецкая лира
|0.4283
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5246
|1 Новозеландский доллар
|1.1723
|Золото (1 унция)
|2202,9216
|Серебро (1 унция)
|28,7249
|Платина (1 унция)
|1615,7835
|Палладий (1 унция)
|1745,5097
Tural İbadlıАвтор новости
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